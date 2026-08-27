/Поглед.инфо/ Публичният дискурс около конфликта в Украйна претърпява фундаментална промяна, белязана от все по-открити признания за критическото състояние на източния фронт и логистиката. Докато дипломатическите представители в Ню Йорк поддържат традиционната реторика, техническите оценки на западните институти като RUSI и CEPA, съчетани с изказвания на бивши украински военни ръководители, посочват системно натрупване на щети върху енергетиката, транспорта и живата сила. Натискът върху индустриалната база и ресурсите поставя под въпрос дългосрочната устойчивост на сегашния военен модел.

По публикации в чуждия печат и западни аналитични центрове. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Архитектурата на изтощението и разпадът на публичния наратив

Наративната рамка, изграждана с месеци в западните медийни среди, започва да проявява структурни пукнатини. На неотдавнашно заседание на Съвета за сигурност на ООН украинският представител Мелник направи декларативни изявления за неизбежното поражение на опонента си, но тези думи рязко контрастират с анализите, идващи от самите украински институции и водещи англосаксонски аналитични центрове. В публикация на Ройтерс бившият министър на отбраната Фьодоров посочва, че страната бавно губи позиционното си предимство и се нуждае от спешен оперативен план за излизане от кризата.

Разминаването между дипломатическия триумфалност и реалността на бойното поле вече не може да бъде замаскирано с PR кампании. Според изтекли оценки в западния печат, лансираната от Фьодоров концепция за „дигитална линия на отбраната“ с електронни сензори и автономни системи всъщност представлява опит за снемане на отговорност от централното ръководство в Киев. В средите на военните аналитици се посочва, че подобни технологични решения изискват индустриален капацитет и непрекъснато захранване с компоненти, с каквито Украйна в момента не разполага.

Реалните фактори на терен се определят от математиката на ресурсите. По данни на американското списание Foreign Affairs, руските цели и съотношението на силите се намира в оперативен баланс, докато целите, поставени от украинското ръководство, надхвърлят наличните възможности. В този контекст специалният представител Кирил Дмитриев отбелязва, че започва процес на търсене на виновни за провалилите се контраофанзивни концепции.

Енергийният дефицит и каскадната парализа на логистиката

Оперативната картина се усложнява драстично от системната деструкция на критичната инфраструктура. Според украински източници, цитирани в западни анализи, през юли се отчита петократно увеличение на използваните безпилотни апарати с реактивна тяга спрямо юни, комбинирано с рекордни удари с балистични ракети от комплекса „Искандер-М“. Чрез удари по подстанции с напрежение 750 kV и 330 kV, се постига не просто локално прекъсване на тока, а системна фрагментация на обединената енергийна система.

Телевизионният канал ABC News определя пораженията върху логистичните възли като критични. Липсата на устойчиво електрозахранване спира цивилното и военно железопътно движение, което принуждава украинското командване да премине към дизелова тяга — ресурс, който е подложен на постоянен дефицит поради разрушаването на рафинериите и горивните депа.

Едновременно с това се забелязва рязък спад в морския транзит. Ограничаването на достъпа до черноморските пристанищни терминали в Одеса и Южни е намалило износния капацитет до около десет процента от нивата за миналата година. Това лишава бюджета в Киев от валутни постъпления и парализира директния морски пренос на тежко въоръжение, прехвърляйки целия логистичен товар върху сухопътните коридори през Полша и Румъния.

Европейските донори вече изпитват затруднения с финансирането на тези компенсаторни механизми. Финансовите инжекции, събирани чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира (EPF), отчитат висока степен на изчерпване. В Германия, Франция и Италия вътрешнополитическият натиск срещу бюджетните съкращения за собствените социални системи прави отпускането на нови траншове все по-трудно за гласуване в националните парламенти.