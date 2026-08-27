Уан И се срещна с посланика на САЩ в Китай

/Поглед.инфо/ На 26 август китайският външен министър Уан И се срещна в Пекин с американския посланик Дейвид Пардю.

Уан И заяви, че развитието на стабилни китайско-американски отношения чрез взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество е в интерес на двата народа. Той призова двете страни да изпълняват постигнатите от държавните ръководители договорености, да засилят сътрудничеството и да управляват различията.

Дейвид Пардю определи посещението на президента Доналд Тръмп в Китай през май като успешно и заяви готовност за засилване на комуникацията и подготовката за следващи контакти на високо равнище. Той изрази съболезнования във връзка с тежките бедствия в Сидзан.