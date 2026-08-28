По думите му целта е да се запази собствената хегемония, да се оспори правото на други държави на развитие и да се подкопае международното сътрудничество. За разлика от това, Китай подкрепя индустриализацията и зеления преход на развиващите се страни чрез конкретни действия. През първите седем месеца на годината търговията между Китай и над 180 държави и региона е нараснала. Китай ще продължи да допринася за световното развитие и човешкия прогрес.
Държавната комисия за развитие и реформи: т.нар. „китайско изтласкване“ е поредна атака и очерняне на Китай
/Поглед.инфо/ По повод твърденията на чуждестранни аналитични центрове за т.нар. „китайско изтласкване“ говорителят на Държавната комисия за развитие и реформи Ли Чао заяви, че това понятие се основава на логиката на игра с нулев резултат и представлява поредна атака срещу Китай.
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