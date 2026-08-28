/Поглед.инфо/ Великобритания върви към опасна ескалация с Русия, докато Европа предлага мирни планове, които обсъжда практически сама със себе си. В разговора с Яков Кедми се анализира какво действително може да стои зад контактите между американските и руските разузнавателни служби, защо не се вижда реален канал за преговори между Москва и европейските столици и каква е ролята на Лондон в украинския конфликт. Особено остро Кедми коментира идеята за производство и използване на западни ракети от Украйна и предупреждава, че ако британски или френски военни фактически участват в насочването им срещу руски цели, Москва може да разглежда това като пряко участие във войната.

28.08.2026 18:30