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Поглед към Китай

Китайската екологична строителна техника набира популярност на чуждестранните пазари

/Поглед.инфо/ Докато световната индустрия за строителна техника ускорява прехода си към по-екологична и по-интелигентна експлоатация, китайските производители засилват присъствието си на международните пазари, пише People Daily.

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Китайската екологична строителна техника набира популярност на чуждестранните пазари
Източник: 38picres.cgtn.com
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От електрически багери и камиони за минно дело до интелигентни системи за управление на машинен парк – тези компании вече предлагат не само отделни машини, но и интегрирани решения, съобразени с нуждите на клиентите в различни страни.

Една мина във Виетнам дава представа за тази тенденция. На място работят над 120 броя строителна техника – от багери и колесни товарачи до булдозери и камиони за минно дело. Всички те са електрически.

„Използването на китайска електрическа строителна техника намали разходите ни за добив на тон с 50%“, заяви операторът на мината.

Според Китайската асоциация за строителна техника износът на строителна техника от Китай възлиза на 34,373 млрд. долара през първата половина на тази година, което представлява ръст от 21,7% в сравнение със същия период на миналата година. Износът за Европейския съюз достигна 3,626 млрд. долара, което представлява ръст от 28,9%, докато износът за страните от АСЕАН възлезе на 5,561 млрд. долара, което е ръст от 23,6%.

Така Китай се превърна в най-големия производител и продавач на строителна техника в света. В периода от 2020 до 2025 г. износът на отрасъла почти се утрои.

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