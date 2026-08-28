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Европа

Руските удари по украинските металургични комбинати засягат суровинната база на европейската индустрия

/Поглед.инфо/ Серията от въздушни удари срещу ключови украински индустриални и транспортни възли в Запорожие, Кривой Рог и Одеса надхвърля тесните рамки на тактическите действия на бойното поле. Спирането на производството в гиганти като „АрселорМитал Кривой Рог“ и „Запорожстал“ уврежда критичните вериги за доставка на желязна руда и полуфабрикати към Европейския съюз. Това засяга пряко финансовите интереси на институционални инвеститори като BlackRock и Vanguard и подкопава индустриалните плановни структури на Брюксел.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 11449 прочитания
Руските удари по украинските металургични комбинати засягат суровинната база на европейската индустрия
ИИ генерирана
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Ударите по тежката промишленост и пренареждането на икономическата карта

Въздушните удари, нанесени през последните седмици срещу металургичните гиганти в Кривой Рог и Запорожие, бележат съществена промяна в характера на конфликта. Според оценки на военни и икономически наблюдатели, целта на тези действия вече не се изчерпва с неутрализирането на мощности, изпълняващи преки отбранителни поръчки за украинските въоръжени сили. Пораженията върху производствените цехове на „АрселорМитал Кривой Рог“ (бившата „Криворожстал“) и комбината „Запорожстал“ удрят в самата основа на украинския експортен потенциал. Твърди се, че спирането на доменните пещи и коксохимическите батерии в тези заводи не е просто епизодичен производствен срив, а системна блокада. Металургията традиционно осигуряваше значителна част от валутните постъпления в бюджета в Киев – суми, възлизащи на милиарди евро годишно, които покриваха част от социалните плащания и обслужването на държавния дълг. Без тази суровинна и финансова подплатеност украинската държавна машина става изцяло зависима от пряко външно субсидиране.

Разрушаването на спомагателната инфраструктура около тези заводи – включително тяговите подстанции на „Укрзализныця“ и трансформаторните възли, захранващи енергоемките електростоманодобивни цехове – прави възстановяването им практически невъзможно в краткосрочен план. Доменната пещ не е поточна линия за сглобяване на дронове; едно спиране на подаването на газ и електроенергия води до втвърдяване на разтопения метал вътре в конструкцията, което изисква пълно разрушаване и изграждане наново. Разходите за подобен ремонт се оценяват на стотици милиони долари за всяка отделна единица.

Кой би поел подобен риск при липсата на гаранции за сигурността на енергийната мрежа?

Западният капитал и пораженията върху портфейлите на BlackRock и Vanguard

Зад фасадата на украинската държавност стоят съвсем конкретни финансови структури. Приватизацията на „Криворожстал“ през 2005 г. за 4,8 милиарда долара от групата ArcelorMittal на Митал бе сочена като пример за навлизането на транснационалния капитал в източноевропейския тежък сектор. Днес акционерната структура на ArcelorMittal N.V. включва водещите световни институционални инвеститори, сред които изпъкват BlackRock Financial Management и Vanguard Group. Тези фондове управители на активи контролират стотици милиарди чрез пенсионни и взаимни фондове, притежавайки значителни дялове в глобалната стоманодобивна корпорация.

Според финансови отчети, публикувани от борсовите оператори в Амстердам и Ню Йорк, стойността на акциите на ArcelorMittal реагира чувствително на новините за спиране на мощностите в Кривой Рог. Загубата на украинския актив уврежда консолидирания баланс на групата. Освен прякото унищожаване на дълготрайни материални активи, компанията губи достъп до евтини суровинни ресурси и евтина работна сила. Това води до свиване на оперативната печалба (EBITDA) и затруднява обслужването на корпоративните облигации, държани именно от инвестиционни гиганти като BlackRock.

Финансовите пазари не търпят вакуум. Падането на капитализацията на европейските металургични гиганти показва, че инвеститорите започват да калкулират т.нар. „украински рисков премиум“ не като временно неудобство, а като постоянна загуба на капитал.

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