Владимир Трифонов: Русофобията тласка Европа към сблъсък, който тя може да не преживее

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов проследява историческите и политическите корени на русофобията и поставя големия въпрос: защо векове след Наполеон и десетилетия след разпадането на СССР част от европейските елити отново възприемат Русия като противник, който трябва да бъде отслабен? Според Трифонов след 1991 г. Западът повярва, че еднополюсният свят е окончателно установен, но възстановяването на Русия и възходът на нови центрове на сила промениха тази сметка. Днес антируската конфронтация вече носи риск, който надхвърля Украйна – риск Европа да бъде въвлечена в много по-голям сблъсък. Има ли още път към диалог на цивилизациите и многополюсен свят?