Владимир Трифонов: Русофобията тласка Европа към сблъсък, който тя може да не преживее
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов проследява историческите и политическите корени на русофобията и поставя големия въпрос: защо векове след Наполеон и десетилетия след разпадането на СССР част от европейските елити отново възприемат Русия като противник, който трябва да бъде отслабен? Според Трифонов след 1991 г. Западът повярва, че еднополюсният свят е окончателно установен, но възстановяването на Русия и възходът на нови центрове на сила промениха тази сметка. Днес антируската конфронтация вече носи риск, който надхвърля Украйна – риск Европа да бъде въвлечена в много по-голям сблъсък. Има ли още път към диалог на цивилизациите и многополюсен свят?
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Новата ядрена карта на Русия: Мащабно строителство в Урал, Сибир и Далечния изток
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САЩ въвеждат нови санкции срещу Иран с оглед опасения от фрагментация на финансовата система
/Поглед.инфо/ Финансовото министерство на САЩ обяви старта на операция „Икономическа престъпна държава“, насочена срещу финансовите, енергийните и логистичните мрежи на Иран. Вашингтон заканва пълна изолация от доларовата система за всяка чуждестранна банка, работеща с Техеран. В същото време американските администратори правят явни отстъпки и отсрочки. Според наблюдатели, зад този натиск прозира реалният страх от окончателно разцепване на световната търговия и ускоряване на дедоларизацията през CIPS и БРИКС+.26.08.2026 17:05
Парижката рулетка и новата лява русофобия: Защо Рафаел Глюксман е продукт на системен дефект
/Поглед.инфо/ Френската политическа сцена започна да раздава картите за президентските избори през 2027 г., а левоцентристкият евродепутат Рафаел Глюксман официално заявява амбиции за Елисейския дворец. Син на френски философ и съпруг на бившата висша чиновничка от екипите на Саакашвили и Порошенко – Ека Згуладзе, той изгражда профил, изпреварващ дори Еманюел Макрон по антируска реторика. Анализът показва дълбоки разкопи в самата френска левица.26.08.2026 16:50
Черноморският примка: Как сривът на Одеса блокира военната и икономическа логистика на Киев
/Поглед.инфо/ Систематичният натиск върху пристанищната инфраструктура в Одеска област доведе до четирикратен срив на корабоплаването през т.нар. Черноморски коридор. Износът на Украйна е сринат с близо 65% спрямо пълния му капацитет, а преките финансови щети за аграрния сектор се изчисляват на суми между 1,5 и 3 милиарда долара за настоящата година. Блокирането на морските комуникации и паралелното прекъсване на алтернативните сухопътни пунктове към Молдова и Румъния превръщат Одеса от логистичен гръбнак във военно-икономически капан за Киев.26.08.2026 16:40
Русия въвежда временно държавно управление за критичната инфраструктура при липса на защита
/Поглед.инфо/ Влизането в сила на президентския указ от 24 август 2026 година за мерките за осигуряване на сигурността на обектите от критичната инфраструктура в Руската федерация отбелязва повратна точка в отношенията между държавния апарат и частния капитал в условия на продължителен военен конфликт. Документът регламентира възможността за въвеждане на временно държавно управление над предприятия от горивно-енергийния комплекс, транспорта и комуникациите при установени пропуски в антидроновата и физическата им защита. Докато западни аналитични центрове описват мярката като преразпределение на собственост, правният анализ и сравнителната практика със законодателствата на САЩ и Франция показват стандартно прилагане на суверенни контролни механизми в стратегически отрасли.26.08.2026 16:30