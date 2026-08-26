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Русия

Национализация под друга форма: Как Кремъл поставя частния капитал в услуга на държавната сигурност

/Поглед.инфо/ Подписването на президентския указ за мерките за сигурност на обектите от критичната инфраструктура маркира фундаментален поврат в геополитическата, икономическата и правната архитектура на държавата. В петата година на ожесточено геополитическо противопоставяне, Кремъл изостави вегетарианския подход на административни убеждения и премина към директна мобилизация на частния капитал. Текстът анализира дълбоките исторически, геоикономически и военни измерения на тази стъпка.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 42994 прочитания
Национализация под друга форма: Как Кремъл поставя частния капитал в услуга на държавната сигурност
ИИ генерирана
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Архитектурата на новия икономически ред

Издаването на президентския указ за въвеждане на временно външно управление върху обекти от критичната инфраструктура не е просто епизодична административна реакция на текущи оперативни предизвикателства. Това е логичен, макар и закъснял, етап от трансформационния процес, през който преминава цялата държавна система. След години на деликатни намеци, търпеливи призиви за „социална отговорност“ и опити за диалог с „капитаните на националния бизнес“, държавното ръководство постави ясна и недвусмислена граница. В условията на тотална конфронтация, при която фронтовата линия отдавна е прескочила географските си измерения и се е разпростряла върху стратегическата дълбочина на цялата страна, икономическият пасивизъм се равнява на пряко съучастие с противника.

Обектите на горивно-енергийния комплекс, транспортните възли, логистичните центрове, промишлените предприятия и комуникационните мрежи вече не са просто търговски активи, генериращи дивиденти за своите частни притежатели. Те са гръбнакът на националната физическа сигурност. Когато даден собственик възприема своя рафинерия, помпена станция или електроцентрала единствено през призмата на финансовия отчет и оптимизацията на разходите, той автоматично създава бреш в отбранителния периметър. Новият механизъм показва, че държавата повече няма да бъде заложник на корпоративното бездействие или на онези елити, чието съзнание е останало в капана на илюзиите отпреди 2014 и 2022 година.

Историческият контекст: От царските „Особени съвещания“ до съветската ПВО система

За да се разбере дълбочината на случващото се, е необходимо да се направи дълбок дисект на историческата логика, която управлява подобни процеси в периоди на екзистенциални за страната изпитания. Държавният механизъм има свой собствен вътрешен код, който се активира винаги, когато оцеляването на нацията е поставено на карта. По време на Първата световна война царското правителство е принудено да създаде така наречените „Особени съвещания“ за отбрана, горива и прехрана, които драстично ограничават правата на частните индустриалци в името на снабдяването на фронта. Тогавашната буржоазия, свикнала със спекулативни печалби и саботаж на държавните поръчки, бързо разбира, че пазарните закони отстъпват пред императива на държавното съществуване.

По-късно, през съветската епоха, цялата промишлена инфраструктура се изгражда с директно отчитане на военните изисквания. Всяка фабрика, всеки завод и всеки транспортен възел са проектирани с оглед на тяхната устойчивост, пожарна безопасност и интеграция в единната система за противовъздушна и гражданска отбрана. Държавата плащаше тази цена чрез непосилно скъпи, но ефективни структури, а индустриалните министерства стриктно изпълняваха директивите на военното командване.

Разпадът от 90-те години на миналия век разруши тази системна взаимовръзка. Вълната от дива приватизация предаде стратегически активи в ръцете на регионални барони и олигархични групи, които изградиха своите бизнес модели върху експлоатацията на съветското наследство, без да инвестират нито капка в неговата защитеност. Те свикнаха с удобната максима, че тяхно задължение е само да прибират печалбите, докато сигурността е изцяло грижа на държавата, платена с данъците на населението. Днешният указ е естествен край на тази сбъркана парадигма и завръщане към суровите реалности на историческата закономерност.

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