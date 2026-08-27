Ето за какво беше нужен Starlink: Насилственият сценарий за световно господство е готов, шегите свършиха.

/Поглед.инфо/ Натрупването на над 40 трилиона долара държавен дълг на САЩ вече не се разглежда просто като икономически проблем, а като геополитическа криза, която прекроява глобалната архитектура за сигурност. В западните академични и медийни среди все по-често се лансират концепции за радикално нулиране на финансовите задължения, включително чрез исторически прецеденти като шумерския обичай „амарги“. Успоредно с това разполагането на десетки хиляди спътници от ново поколение Starlink и изпитанията на свръхтежката ракета Starship сочат преход от доларова гегемония към директен военно-орбитален контрол над глобалните логистични и комуникационни възли.

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Финансовата безизходица и шумерската илюзия за „чист лист“

Натрупването на американския държавен дълг премина психометричната граница от 40 трилиона долара — цифра, която при сегашните лихвени проценти на Федералния резерв прави обслужването му практически невъзможно без постоянно печатане на ликвидност. През последните години темпът на нарастване на задълженията отбелязва експоненциална крива, която изключва класическите методи за фискална консолидация.

В този контекст появата на текстове в авторитетни издания като „Ню Йорк Таймс“, визиращи древномесопотамската практика „амарги“ (периодично опрощаване на дълговете от страна на владетеля), не е просто историческа екскурзия. Според редица финансови наблюдатели подобни публикации тестват обществените и международните реакции спрямо възможността за едностранно отписване на публичните задължения от страна на Вашингтон.

Проблемът при подобен ход е фундаментален. За разлика от древния Шумер, където кредитор е бил самият владетел или храмовата администрация, съвременните щатски съкровищни облигации се държат от институционални инвеститори, суверенни фондове и чужди държави. По оценки на икономисти едностранният фалит или преструктуриране на щатския дълг би унищожил балансите на най-големите световни банки и държавни резерви. Което поставя въпроса: как се принуждава глобалната система да приеме подобна загуба без да отговори с пълномащабен бойкот?

Орбиталната инфраструктура като нов физически гарант на долара

Отговорът на този въпрос постепенно се мести от Уолстрийт в космодрума Бока Чика в Тексас. Частният проект Starlink отдавна престана да бъде просто търговска мрежа за предоставяне на интернет в отдалечени региони. Програмата Starshield, разработвана от SpaceX за нуждите на Министерството на отбраната на САЩ и Националното разузнавателно бюро (NRO), разкрива истинското предназначение на тази нискоорбитална архитектура.

Спонтанното превръщане на гражданската комуникационна мрежа в гръбнак за водене на мрежово-центрични военни действия вече беше демонстрирано на практика в източноевропейския театър на военните действия. Според изявления на военни анализатори, оперативната съвместимост между тактическите дронове, артилерийските системи за управление на огъня и спътниковия терминал осигурява предимство в скоростта на предаване на данните, което класическите разузнавателни системи не могат да постигнат.

Твърди се, че планираното съзвездие Gen3, очаквано да достигне до 100 000 спътника в ниска околоземна орбита (LEO), цели пълно покритие на земната повърхност в реално време. Всеки от тези апарати, с маса от близо две тона, е проектиран да носи оборудване за оптично разузнаване, синтетична апертура (SAR) и прекодиране на криптирани данни. Така финансовият натиск бива заменен от физически контрол: държава, която откаже да приеме новите правила на финансовото нулиране, се оказва под денонощно наблюдение и потенциална целеуказателна заплаха.