Абонирай се
Свят

Ето за какво беше нужен Starlink: Насилственият сценарий за световно господство е готов, шегите свършиха.

/Поглед.инфо/ Натрупването на над 40 трилиона долара държавен дълг на САЩ вече не се разглежда просто като икономически проблем, а като геополитическа криза, която прекроява глобалната архитектура за сигурност. В западните академични и медийни среди все по-често се лансират концепции за радикално нулиране на финансовите задължения, включително чрез исторически прецеденти като шумерския обичай „амарги“. Успоредно с това разполагането на десетки хиляди спътници от ново поколение Starlink и изпитанията на свръхтежката ракета Starship сочат преход от доларова гегемония към директен военно-орбитален контрол над глобалните логистични и комуникационни възли.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 51499 прочитания
Ето за какво беше нужен Starlink: Насилственият сценарий за световно господство е готов, шегите свършиха.
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и анализи на военни икономисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовата безизходица и шумерската илюзия за „чист лист“

Натрупването на американския държавен дълг премина психометричната граница от 40 трилиона долара — цифра, която при сегашните лихвени проценти на Федералния резерв прави обслужването му практически невъзможно без постоянно печатане на ликвидност. През последните години темпът на нарастване на задълженията отбелязва експоненциална крива, която изключва класическите методи за фискална консолидация.

В този контекст появата на текстове в авторитетни издания като „Ню Йорк Таймс“, визиращи древномесопотамската практика „амарги“ (периодично опрощаване на дълговете от страна на владетеля), не е просто историческа екскурзия. Според редица финансови наблюдатели подобни публикации тестват обществените и международните реакции спрямо възможността за едностранно отписване на публичните задължения от страна на Вашингтон.

Проблемът при подобен ход е фундаментален. За разлика от древния Шумер, където кредитор е бил самият владетел или храмовата администрация, съвременните щатски съкровищни облигации се държат от институционални инвеститори, суверенни фондове и чужди държави. По оценки на икономисти едностранният фалит или преструктуриране на щатския дълг би унищожил балансите на най-големите световни банки и държавни резерви. Което поставя въпроса: как се принуждава глобалната система да приеме подобна загуба без да отговори с пълномащабен бойкот?

Орбиталната инфраструктура като нов физически гарант на долара

Отговорът на този въпрос постепенно се мести от Уолстрийт в космодрума Бока Чика в Тексас. Частният проект Starlink отдавна престана да бъде просто търговска мрежа за предоставяне на интернет в отдалечени региони. Програмата Starshield, разработвана от SpaceX за нуждите на Министерството на отбраната на САЩ и Националното разузнавателно бюро (NRO), разкрива истинското предназначение на тази нискоорбитална архитектура.

Спонтанното превръщане на гражданската комуникационна мрежа в гръбнак за водене на мрежово-центрични военни действия вече беше демонстрирано на практика в източноевропейския театър на военните действия. Според изявления на военни анализатори, оперативната съвместимост между тактическите дронове, артилерийските системи за управление на огъня и спътниковия терминал осигурява предимство в скоростта на предаване на данните, което класическите разузнавателни системи не могат да постигнат.

Твърди се, че планираното съзвездие Gen3, очаквано да достигне до 100 000 спътника в ниска околоземна орбита (LEO), цели пълно покритие на земната повърхност в реално време. Всеки от тези апарати, с маса от близо две тона, е проектиран да носи оборудване за оптично разузнаване, синтетична апертура (SAR) и прекодиране на криптирани данни. Така финансовият натиск бива заменен от физически контрол: държава, която откаже да приеме новите правила на финансовото нулиране, се оказва под денонощно наблюдение и потенциална целеуказателна заплаха.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Сенатът на САЩ гласува възможност за 100% мита срещу купувачите на руски петрол
Америка

Сенатът на САЩ гласува възможност за 100% мита срещу купувачите на руски петрол

/Поглед.инфо/ Приетият с двупартийно мнозинство в Сената на САЩ законопроект за т.нар. „адски санкции“, носещ отпечатъка на покойния сенатор Линдзи Греъм, заплашва да превърне икономическия натиск срещу Москва в затворен правен механизъм с опустошителни последици за самите Съединени щати. Документът предвижда безалтернативно кодифициране на ограниченията в областта на ядреното гориво, държавния дълг и банковия сектор, като същевременно дава правомощия на Белия дом да налага до 100% мита върху вноса от страни, продължаващи да купуват руски въглеводороди. Подобна мярка удря директно търговските отношения с Пекин, Ню Делхи и Анкара, пораждайки остър отпор сред технологичните гиганти, фармацевтичния сектор и земеделското лоби във Вашингтон.

27.08.2026 06:52
Натискът на Министерството на финансите на САЩ срещу Иран заплашва глобалната икономическа криза
Свят

Натискът на Министерството на финансите на САЩ срещу Иран заплашва глобалната икономическа криза

/Поглед.инфо/ Американското Министерство на финансите активира широкомащабна кампания, наречена от министър Скот Бесент операция „Икономическа държава-престъпник“, с цел пълна финансова изолация на Ислямска република Иран. Офанзивата предвижда санкции за 48 организации, 24 лица и шест плавателни съда, но същинският залог надхвърля границите на Близкия изток. Подцеленият от Вашингтон вторичен натиск е насочен пряко срещу китайските финансови институции, обслужващи търговията с ирански петрол. Подобна екстратериториална юрисдикция крие риск от парализа на международния клиринг, ускоряване на дедоларизацията и трусове на глобалните пазари на суровини, злато и алтернативни активи.

27.08.2026 06:45
Русия тества ново мощно оръжие: Руският ВМФ тества атомната подводница „Хабаровск“ като носеща платформа за ядрени дронове „Посейдон“
Русия

Русия тества ново мощно оръжие: Руският ВМФ тества атомната подводница „Хабаровск“ като носеща платформа за ядрени дронове „Посейдон“

/Поглед.инфо/ Според публикации в специализирани медии и анализи на военни наблюдатели, ВМФ на Русия провежда ходови и системи изпитания на атомната подводница със специално предназначение „Хабаровск“ (Проект 09851). Съдът е проектиран като специализиран носител на автономните подповърхностни апарати с ядрена енергетична инсталация „Посейдон“. Предвиденото разполагане на подводницата в базите на Тихоокеанския флот в Камчатка има за цел оформянето на асиметричен подводен ешелон за възпиране. Конструктивните характеристики, включително водоизместимост от около 10 000 тона и водометни движители тип pump-jet, са насочени към значително намаляване на акустичния сигнал при транзит в дълбоководни океански зони.

27.08.2026 06:37
Ситуацията около Орехов и логистичният натиск върху Запорожкия фронт
Украйна

Ситуацията около Орехов и логистичният натиск върху Запорожкия фронт

/Поглед.инфо/ Ситуацията в Запорожкото направление навлиза в нов етап на оперативна нестабилност след преустановяването на активните украински контраофанзивни опити в сектора. Според публични медийни доклади и военни анализи, руските подразделения от групировката „Изток“ разширяват контрола си около ключовия укрепен пункт Орехов. Заемането на позицията при село Неженка създава предпоставки за натиск върху фланговете на украинските сили, застрашавайки логистичните линии, свързващи региона с Павлоград и Запорожие. В статията се разглеждат оперативните детайли, състоянието на железопътната инфраструктура и тактическите прегрупирания.

27.08.2026 06:27
Путин подписа указ за поемане на контрол над критичната инфраструктура при заплахи
Русия

Путин подписа указ за поемане на контрол над критичната инфраструктура при заплахи

/Поглед.инфо/ Подписването на президентския указ за мерките относно сигурността на критичната инфраструктура в Руската федерация от 24 август предизвика вълна от крайни оценки в международната преса и сред частния сектор. Документът регламентира възможността държавата да въвежда временна администрация в ключови предприятия при липса на достатъчно действия за защитата им. Решението засяга енергийния сектор, комуникациите и логистиката в условията на продължаващ военен конфликт, пораждайки дебати между икономическите корпорации и държавния апарат.

27.08.2026 06:17
„Почти всичко ще изгори до месец“: Киев е определил нови цели в Русия. „Списъкът на Зеленски“ е договорен със Запада. Ударът ще бъде насочен към най-слабата точка.
Украйна

„Почти всичко ще изгори до месец“: Киев е определил нови цели в Русия. „Списъкът на Зеленски“ е договорен със Запада. Ударът ще бъде насочен към най-слабата точка.

/Поглед.инфо/ Анализ на променящата се динамика на асиметричните удари в дълбокия тил показва пренасочване на вниманието от чисто военни и рафинерийни обекти към критична цивилна инфраструктура, търговски логистични центрове и енергийни възли. Натрупването на далекобойни безпилотни летателни апарати и подготовката за използване на нови балистични платформи поставят отоплителния сезон пред сериозни изпитания. Рисковете за енергийната сигурност и сухопътните транспортни артерии налагат спешна реорганизация на тиловата отбрана.

27.08.2026 02:28
Британски разузнавач призна за руски удари по инфраструктурата в Украйна и недостиг на западни системи за ПВО
Европа

Британски разузнавач призна за руски удари по инфраструктурата в Украйна и недостиг на западни системи за ПВО

/Поглед.инфо/ Докато западните политически среди продължават да декларират неизменна подкрепа за Киев, реалните показатели на фронта и състоянието на складовите наличности от оръжие сочат към навлизане в дълбока криза по отношение на противовъздушната отбрана на Украйна. Заявленията на бившия британски разузнавач Франк Ледуидж в ефира на France 24 оголиха пълната липса на възможности за осигуряване на исканите от украинското командване количества ракети за системи Patriot и SAMP/T. На този фон руските прецизни удари системно демонтират тиловата инфраструктура, а над Балтийско море се наблюдава необичайна концентрация на специализирана самолетна техника на НАТО, симулираща потискане на ПВО в близост до Калининградска област.

27.08.2026 02:15
Военнотранспортният C-17 в Москва: Защо шефът на ЦРУ отлетя без резултат след 8 часа в Кремъл
Свят

Военнотранспортният C-17 в Москва: Защо шефът на ЦРУ отлетя без резултат след 8 часа в Кремъл

/Поглед.инфо/ Внезапното и строго секретно кацане на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва с тежък военнотранспортен самолет C-17 Globemaster III разкрива дълбоката криза в опитите на Вашингтон да управлява украинския конфликт. Въпреки официалните опити за омаловажаване на визита като "рутинна", промяната в графика на руското държавно ръководство и издигането на президентския Щандарт над Сенатския дворец сочат за спешни преговори от най-високо ниво. Белият дом се опитва да наложи замразяване на боевете, но липсата на реални отстъпки прави американския натиск напълно беззъб.

27.08.2026 02:03