Сравнителен психоанализ на три десетилетия: поколението от 1974 срещу родените през 2004 г.

/Поглед.инфо/ Носталгичният рефрен „ние не бяхме такива“ обикновено служи за интелектуално убежище на поколения, които отказват да анализират променящите се социо-икономически реалности. Сравнителното изследване на Института по психология към Руската академия по образование поставя метафорите настрана и измерва психологическия профил на 15-годишните, родени през 2004 г., спрямо този на техните наборници от 1974 г. Резултатите показват сериозни промени: скок в амбициите и самооценката, замяна на колективизма с индивидуализъм и силно емоционално заредено отношение към учебния процес. Зад декларираната емпатия и умението за поставяне на граници обаче се крие системно прехвърляне на отговорност – пряк продукт на общество, което системно обезкуражава самостоятелното вземане на решения.

Всеки път, когато някой по-възрастен колега въздъхне в архива с класическото „ние на тяхната възраст вече строяхме къщи и четяхме целия Толстой“, ми иде да извадя икономическите баланси и таблиците с калорийния прием от 70-те години. Носталгията е евтин заместител на анализа. Но когато Института по психология към Руската академия по образование публикува данни от сравнително проучване между 15-годишните от 1989 г. (родени през 1974 г.) и тези от 2019 г. (родени през 2004 г.), цифрите и метриките наистина очертават интересна промяна. Не става дума за морално падение или за внезапен биологичен скок към "по-висока осъзнатост", а за съвсем логичен адаптивен механизъм спрямо променената среда.

Икономика на самооценката и прагматизъм "тук и сега"

Първото, което прави впечатление в архивните протоколи от края на 80-те, е неутралната, почти бюрократична дистанция, с която тогавашният ученик се отнася към образователната система. Училището за подрастващия от 1989 г. е била даденост – твърда инфраструктурна рамка, подобна на метеорологичното време. При днешните 15-годишни ситуацията е противоположна: отношението към ученето е силно емоционално заредено, съпроводено с висока любознателност, но и с непрекъснато претегляне на субективната полза.

Мотивацията за лични постижения е изместила старите колективистични ценности. Тийнейджърът от 2004 г. е научен да ценнообразува сам себе си на пазара на вниманието. Той си поставя по-амбициозни цели, преследва материален успех и живее с твърдо ориентиран фокус върху настоящето. "Тук и сега" вече не е философия на екзистенциалистите, а оцелешеска стратегия в свят, където дългосрочното планиране изглежда несигурно. Това обяснява защо днешният тийнейджър е по-взискателен към личните си пространства, но същевременно показва забележителна апатия към дългосрочни системни ангажименти.

Анатомия на прехвърлената отговорност

Тук обаче теорията за "по-зрялото поколение" удря на камък. Изследователите от Академията отбелязват ясен парадокс: въпреки че съвременните младежи притежават значително по- развит рефлексивен апарат – разпознават пасивна агресия, анализират чувствата си и декларират висок коефициент на емпатия, – те масово предпочитат да прехвърлят отговорността за практическите действия върху външни фактори или институции.

Това не е личен дефект, а структурно адаптиране. Обществената среда през последните две десетилетия постепенно иззе всякаква реална гражданска и стопанска субектност от подрастващите. Когато институционалната рамка обезкуражава самостоятелната инициатива и третира младежа като пасивен консуматор на услуги (включително образователни), естествената реакция е отказ от поемане на риск. Днешният тийнейджър е перфектно информиран за правата си, но напълно некомпетентен по отношение на последиците от собствената си пасивност.