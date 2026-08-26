Свлачище в Сидзан причини множество жертви, има и хора в неизвестност

/Поглед.инфо/ Днес, около 10:30 часа пекинско време, свлачище от непалската страна на границата в района на граничния пункт Дзилун, Шигаце, автономния район Сидзан доведе до значителни човешки жертви, а редица хора са все още в неизвестност.

След бедствието председателят Си Дзинпин даде указания да бъдат положени всички възможни усилия за издирването и спасяването на хората, както и за евакуирането и настаняването на населението, застрашено от бедствието. Той подчерта необходимостта от бързо лечение на ранените и от предприемане на всички възможни мерки за ограничаване на човешките жертви.

Премиерът Ли Цян разпореди да бъде изяснен възможно най-бързо броят на хората, които са в неизвестност или са пострадали, и да бъдат мобилизирани всички необходими сили за спасителни и аварийни дейности. Той подчерта също необходимостта от своевременно и организирано евакуиране на застрашеното население, както и от извършване на спасителните операции, за да се предотвратят вторични бедствия.