Анализът на Френския национален център демонтира марсианския щит

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия научният и популярен нарцисизъм поддържаше хипотезата, че Марс е просто застинала, по-малка сестра на Земята, която някога е гъмжала от вода и потенциална биология. Сеизмичните измервания на инструмента SEIS от мисията InSight и последвалите ревизии в изчисленията на екипите около Анри Самюел обаче затварят тази тетрадка. Под прашната червена повърхност не се крие приказка за пресъхнали океани, а тежък геофизичен дефект: стопен силикатен слой с дебелина около 150 километра, който физически запечатва топлината в ядрото, спира конвекцията и завинаги блокира образуването на глобално магнитно поле. Без магнитен щит космическата радиация стерилизира скалите още при тяхното формиране.

Оптичната илузия на погледа и телескопичният лимит

Още от времето, когато древните египетски наблюдатели регистрират аномалното ретроградно движение на червеникавата точка в небето, Марс е бил жертва на човешкото въображение. През XVII век Йоханес Кеплер използва изчисленията за марсианската орбита, за да разруши птолемеевата концепция за идеалните кръгови сфери и да наложи елипсата. Скоро след това Галилео Галилей насочва своята примитивна система от лещи към планетата, но вижда единствено размит, променящ размерите си светлочувствителен диск.

Истинската астрономическа беда започва, когато Кристиан Хюйгенс скицира тъмната формация Сиртис Мажор през 1659 г., определяйки въртенето на планетата на малко над 24 часа, а по-късно регистрира и ледената шапка на южния полюс. От този момент насетне догадките за обитаемост преминават в ранг на квазинаучни спекулации. Автори и изследователи пренебрегват суровата физика на радиационния фон и тънката атмосфера, залагайки на романтични паралели със земната геология.

Архивно гробище и първите твърди данни от терена

Геоложката реалност удари планетарните науки не чрез телескопични хипотези, а с метал и тонаж гориво. На 14 юли 1965 г. апаратът Mariner 4 осъществи първото близко прелитане, предавайки 22 черна-бяла снимка, съдържащи изображения на набраздена, луноподобна и изключително кратерирана повърхност. Романтиката умяра на място. Големият пробив в систематичното картографиране дойде на 14 ноември 1971 г., когато Mariner 9 навлезе в стабилна орбита и засне 85 процента от повърхността от височина 1500 километра, разкривайки гигантски вулканични структури и съдбоносния каньон Валес Маринерис.

Всички тези мисии обаче се сблъскаха с ясна технологична стена: те изучаваха единствено най-външния прашен слой и атмосферните газове. В продължение на пет десетилетия вътрешната структура на Марс бе оставяна на напаснати модели, изградени по аналогия със земната сеизмология. Липсваха директни данни от скалната маса, а хипотезите за състава на дълбоките слоеве потъваха в пълна интелектуална мъгла.

Инструментът SEIS и пренаписването на марсианската анатомия

Промяната в методиката настъпи с кацането на статичната сонда InSight през 2018 г. в областта Elysium Planitia. Оборудван с изключително чувствителния сеизмометър SEIS, апаратът започна да записва "марстресения" — слабочестотни акустични вълни, породи от тектонични микропропуквания и удари на метеорити.

Първоначалният прочит на сеизмичните вълни от 2021 г. посочи диаметър на ядрото от приблизително 3660 километра с ниска плътност от около 6 грама на кубичен сантиметър. Данните изглеждаха аномални. За планета с общ диаметър от 6779 километра това означаваше непропорционално огромно ядро, съдържащо до 20 процента леки елементи като сяра, водород, въглерод и кислород. Сравнено със земното ядро, където съдържанието на леки примеси е значително по-ниско, Марс изглеждаше като химически парадокс.