Термометър за микросекунди: Защо измерването на първичната плазма променя физиката

/Поглед.инфо/ Измерването на физическите параметри в първите микросекунди след зараждането на Вселената дълго време бе ограничавано до теоретични модели и математически уравнения. Нови данни от експериментите в Релативисткия тежък йонен колайдер (RHIC) в Националната лаборатория Брукхейвън обаче предоставят директно измерени стойности за температурата на кварк-глюонната плазма. Чрез проследяване на специфични лептонови двойки, международният екип под ръководството на Франк Гъртс от университета Райс успява да регистрира топлинния отпечатък на материята във времеви интервал, когато протоните и неутроните все още не са били формирани. Стойностите надхвърлят трилиони Келвина и разкриват двуетапен процес на охлаждане.

Анатомия на един субатомен експеримент

Стремежът да се възпроизведе състоянието на материята непосредствено след Големия взрив не е въпрос на теоретична суета, а на сурова инфраструктура, огромен финансов ресурс и технологични лимити. В Националната лаборатория Брукхейвън, разположена в Ъптън, щата Ню Йорк, Релативисткият тежък йонен колайдер (RHIC) ускорява тежки атомни ядра — обикновено злато — до скорости, близки до тази на светлината. При челен сблъсък на тези йони се освобождава кинетична енергия с такава плътност, че субатомните съставки буквално пресичат границата на стандартното адронно съществуване. За част от секундата протоните и неутроните се стопяват, оставяйки техните вътрешни компоненти — кварките и глуоните — да се движат като квази-свободна течност.

Основното предизвикателство в подобна експериментална среда винаги е било свързано с метода на измерване. Не съществува физически детектор, който да издържи на термичните условия на кварк-глюонната плазма, нито пък самата среда съществува достатъчно дълго, за да достигне класическо термодинамично равновесие с външни уреди. Физическото решение, разработено от екипа на Франк Гъртс, разчита на електромагнитни сонди — по-конкретно на електрон-позитронни двойки (лептони). За разлика от кварките, които взаимодействат силно и остават затворени в термичната маса на плазмата до нейния распад, лептоните взаимодействат само чрез електромагнитното и слабото взаимодействие. Това означава, че веднъж родени в огнения съсирек на сблъсъка, те преминават през него практически безпрепятствено и излизат навън, носейки непокътната информация за температурата на средата в момента на своето раждане.

Това изглежда методически безупречно, но съществува един съществен физически проблем, който архивите и лабораторните протоколи не крият: лептонови двойки се раждат на абсолютно всички етапи от развитието на сблъсъка. В данните се смесват сигнали от началната, най-гореща фаза, с такива от по-късните етапи, когато средата вече се разширява и охлажда, както и с фонов шум от последващи деintegrации на нестабилни хадрони. Отсяването на този информационен шум изисква аналитична прецизност, при която милиони събития трябва да бъдат филтрирани, за да се изолира стръмността на диференциалния спектър на инвариантната маса — факторът, който всъщност показва температурата.