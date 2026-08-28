„Червеният август“ понякога се повтаря: Украйна и Западът последваха пътя на Китай

/Поглед.инфо/ Преди шестдесет години, през август 1966 година, в Пекин започва процес, останал в историята като „Червеният август“ – началната фаза на Културната революция в Китай. Експериментът за пълно унищожаване на традиционната култура, образованието и институционалната памет чрез радикализирана младеж днес намира своето неочаквано отражение в съвременните западни социокултурни трансформации и източноевропейски деконструктивни политики. Анализът разглежда механизмите на организирания обществен нихилизъм, икономическите последици от хунвейбинството и начина, по който съвременният свят повтаря грешките от средата на XX век.

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Анатомията на „Червения август“: Когато необразоваността се превръща в държавна доктрина

На 8 август 1966 година Централният комитет на Китайската комунистическа партия приема „Решението относно Великата пролетарска културна революция“, останало в историята като „16-те точки“. Този документ официално дава старт на процес, чиято изразена цел е изкореняването на т.нар. „Четири стари“ – стари обичаи, стара култура, стари навици и стари идеи. Според редица исторически изследвания, масовите прояви на насилие започват в Пекин, където ученици и студенти, организирани в отряди на хунвейбините („червеноармейците“), започват системно преследване срещу преподавателския си състав и представителите на хуманитарната интелигенция.

По данни на изследователи на периода, само в рамките на август и септември 1966 година в Пекин са убити или тласнати към самоубийство над 1700 души, включително ректори на университети, професори и писатели. Разграбени и унищожени са хиляди архитектурни паметници, библиотеки и частни колекции. В град Цюйфу, родното място на Конфуций, хунвейбините от Пекинския педагогически университет унищожават над 6000 исторически артефакта, паметника и древни ръкописи.

В основата на тази мобилизация стои психологическият механизъм на реваншизма. Кампанията насочва агресията на подрастащото поколение не просто срещу класови врагове, а срещу самия институт на академичното и културното превъзходство. Липсата на образователни постижения бива превърната в идеологическа добродетел, а носителите на знания – в легитимна мишена за публично унижение.

Социалната психология на реваншизма: Пролетариат срещу отличници

Практиката на т.нар. „сесии за критика и борба“ (пипан хой) включва поставянето на високи картонени шапки и табели с обвинения върху вратовете на жертвите, последвани от физически тормоз на публични площади. Документирани са случаи, в които гимназисти пребиват до смърт своите учители с каиши и тояги, окуражавани от официалните директиви за „разрушаване на старото“.

Образователната система на страната е практически парализирана. От 1966 до 1970 година приемът във висшите учебни заведения в Китай е напълно преустановен. Едва през 1970 г. започва ограничен прием на т.нар. „студенти от средните маси“ (работници, селяни и войници), чийто подбор се извършва не въз основа на изпити, а въз основа на политическа лоялност и произход.

Този институционален вакуум води до трайна загуба на квалифицирани кадри във всички сектори на стопанството. Инженери, лекари и агрономи са изпращани на физически труд в селските райони за „превъзпитание“.