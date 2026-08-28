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Физика на периметъра: харчи ли електричество самата бодлива тел

/Поглед.инфо/ В масовата представа бодливата тел под електрическо напрежение е някакво лакомо за ток съоръжение, което непрекъснато „смуче“ киловати от мрежата. Този мит продължава да захранва грешни изчисления при проектиране на сигурността. Истината, потвърдена от фундаменталната електротехника и лабораторните измервания на физическите параметри, е значително по-прозаична: парче поцинкована стоманена сплав е пасивен проводник. То не притежава полупроводникови елементи, индуктивни бобини или активни съпротивления, които да консумират енергия в състояние на покой. Цялата консумация е концентрирана на съвсем друго място в системата.

Деж. редактор - Александра Докова 4286 прочитания
Физика на периметъра: харчи ли електричество самата бодлива тел
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Металният пасивен проводник и физическата реалност на съпротивлението

Когато разглеждаме една електрифицирана бариера, първата ни работа е да разчистим натрупаната интелектуална мъгла около това как действа токът. Парче поцинкована стоманена тел с шипове притежава чисто омично съпротивление. В отсъствие на затворен електрически верижен контур – т.е. когато никой не я докосва и няма контакт със земята – през проводника не протича електрически ток. Физическите закони са категорични: без протичане на ток няма как да има консумация на електрическа енергия, няма нагряване, няма разсейване на топлина и няма създаване на електромагнитно поле.

Разбира се, стоманата не е мед. Специфичното съпротивление на масово използваната поцинкована стомана е около 0,1 Ohm mm²/m, което я прави близо шест пъти по-лош проводник от чистата мед (около 0,017 Ohm mm²/m). Това означава, че при пренос на електрически сигнал по дълги трасета възникват естествени загуби, но тези загуби се проявяват единствено при протичане на ток. Сам по себе си металът е просто неактивна инфраструктура, очакваща външно събитие.

Къде всъщност отива енергията: Импулсният генератор

Истинският консуматор в тази мрежа е генераторът на високочестотни или високоволтови импулси (енергизаторът). За разлика от битовата мрежа, която подава непрекъснат променлив ток, охранителните и селскостопанските огради работят на принципа на кратки, но с високо напрежение импулси. Генераторът засмуква енергия от мрежата или от акумулаторна батерия, за да зареди вътрешните си кондензатори, след което я разрежда в линията за части от милисекундата с честота около 1 до 2 херца.

Типичните параметри на такава линия включват напрежение на празен ход от порядъка на 5 000 до 10 000 волта. Пиковият ампераж по време на самия микроимпулс може да достигне десетки ампери, но поради нищожната му продължителност общата енергия на единичен разряд се измерва само с няколко джаула. Това е напълно достатъчно да предизвика рязък мускулен съкратителен шок у животно или нарушител, без да спира сърдечната дейност, въпреки че при хора с вградени пейсмейкъри или при висока влажност рисковете никога не са нулеви.

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