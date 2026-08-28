Русия заля Индия с 2.8 млн. барела петрол дневно. Вашингтон изпусна Индия: Петрол, БРИКС и размразяването на отношенията между Ню Делхи и Пекин

/Поглед.инфо/ Посещението на индийския външен министър Субрахманям Джайшанкар в Кремъл и срещата му с Владимир Путин на 24 август не са просто протоколен знак за дипломатическа активност. На фона на рекордните доставки на руски суров петрол, достигнали над 2.6–2.8 милиона барела дневно, и предстоящите срещи на върха на ШОС в Бишкек и БРИКС в Ню Делхи, Евразия пренарежда вътрешните си сметки. Докато Белият дом и израелските военни действия Близкия изток дестабилизират Ормузкия проток, Ню Делхи залага на прагматизма, руското оръжие и евтините енергоносители. Москва и Индия изграждат нов икономически модел, в който западните санкции губят пазарно значение.

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Кремълският дипломатически десант и анатомията на една делегация

Присъствието на индийския външен министър Субрахманям Джайшанкар в Москва на 24 август за заседанието на двустранната междуправителствена комисия бе формалният повод за срещата му с Владимир Путин. Но съставът на руската преговорна група показва друго.

Зад масата в Кремъл, редом до външния министър Сергей Лавров, седнаха първият вицепремиер Денис Мантуров, който курира целия военно-промишлен комплекс и гражданското производство, заместник-началникът на президентската администрация Максим Орешкин, отговарящ за икономическата стратегия, и президентският помощник Юрий Ушаков. От индийска страна Джайшанкар бе придружен от посланика Винай Кумар и Маянк Сингх, оглавяващ Департамента по евразийски въпроси.

Когато в една зала се събират оперативните архитекти на руската отбранителна промишленост и преките съветници по външноикономическа политика на Путин, темите рядко се изчерпват с културен обмен. Твърди се, че Джайшанкар е предал лично послание от премиера Нарендра Моди. По същество срещата представлява оперативно синхронизиране на часовниците преди поредицата от форуми на върха – срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек (30-31 август) и очакваното гостуване на Путин в Индия за форума на БРИКС в средата на септември.

Вашингтон упражнява непрекъснат натиск върху Ню Делхи да ограничи контактите си с Москва. Всяка дипломатическа совалка между САЩ и Индия съдържа искания за преразглеждане на енергийните сделки с Руската федерация. Резултатът от тези искания обаче се вижда в последните суровинни котировки.

Петролният прагматизъм: Как Ормузкият проток тласна Индия към суровината Urals

Според данни на аналитичната компания Kpler, цитирани от Financial Times, общият внос на суров петрол в Индия е скочил до приблизително 5 милиона барела на ден. Това е най-високото равнище от февруари 2022 г. На този фон руският дял в индийския внос е надминал 50%, достигайки през юни и юли рекордните 2.6 до 2.8 милиона барела дневно. За сравнение, през февруари същата година Индия е купувала около 1 милион барела дневно от руски доставчици.

Зад този скок стоят конкретни военни и геополитически фактори. Ударите на САЩ и Израел срещу иранска инфраструктура и последвалите прекъсвания и рискове пред корабоплаването през Ормузкия проток повишиха застрахователните премии за танкерите, напускащи Персийския залив. За индийските държавни и частни рафинерии като Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum и Reliance Industries логиката бе изцяло финансова: бърз преход към руски партиди от сортовете Urals и Sokol, доставяни през морски маршрути извън прекия обстрел на Близкия изток.

Джайшанкар вече публично заявява, че покупките на петрол от Москва се ръководят единствено от пазарната наличност и търговските отстъпки. На практика опитите на Запада да ограничи руските енергийни приходи чрез налагане на тавани на цените доведоха до пренасочване на логистиката. Вместо европейските пристанища, основни дестинации за руските танкери станаха терминалът Джамнагар в Гуджарат и пристанището Вадинар.

Търговският оборот между двете държави през първата половина на 2026 г. е нараснал с 8%, но тази цифра крие дълбоки диспропорции.