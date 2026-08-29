Абонирай се
Русия

Русия обяви серийно производство на системата „Волна Купол Гарант“ за неутрализиране на спътниците Starlink

/Поглед.инфо/ Руската отбранителна промишленост обяви преминаването към серийно масово производство на специализираната система за радиоелектронна борба „Волна Купол Гарант“, предназначена за пряко въздействие върху орбиталното съзвездие Starlink. Според източници от военно-промишления комплекс на РФ, цитирани от ТАСС, комплексите не просто заглушават земните терминали, а подават насочен сноп радиочестотна енергия към самите спътници в ниска околоземна орбита, причинявайки претоварване на бордовите системи и отказ на обслужване. Тази стъпка идва в отговор на интегрирането на терминали на SpaceX в бойните безпилотни апарати с голям обсег, използвани от ВСУ, и поставя под въпрос монопола на частните космически компании в зоната на бойните действия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 21986 прочитания
Русия обяви серийно производство на системата „Волна Купол Гарант“ за неутрализиране на спътниците Starlink
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Орбиталното теснолинейно бойно поле: Механиката на сателитното заслепяване

Твърденията за започнало серийно производство на новия комплекс за радиоелектронна борба „Волна Купол Гарант“ насочват вниманието към промяна в тактиката за неутрализиране на нискоорбитални спътникови съзвездия. За разлика от стандартните системи за заглушаване на земно ниво — като класическите станции от семейството „Жител“ или „Красуха“, работещи предимно в тактическия диапазон и срещу радари за въздушно разузнаване — новата разработка атакува директно бордовите приемници на спътниците Starlink на височина между 540 и 570 километра. Според неофициална информация от руски отбранителни източници, технологичната концепция разчита на формирането на високоенергиен тесен радиочестотен лъч, насочен към фазираната апертура на преминаващия спътник. Всеки спътник от първо и второ поколение на SpaceX разполага с ограничен ресурс за филтриране на шума в Ku и Ka честотните ленти. При подаване на мощен концентриран сигнал от земята, преусилвателят на спътниковия транспондер навлиза в режим на насищане (saturation), което блокира способността на апарата да декодира обратните сигнали от потребителските терминали на повърхността.

Отказът от обслужване се генерира не при крайния потребител, а директно в орбиталния възел.

Локалните мерки за защита на терминалите — окопаване, използване на защитни рефлекторни мрежи или софтуерни актуализации на честотния спектър — се оказват недостатъчни при такъв подход. За да постигне подобен ефект над определена оперативна зона, комплексът трябва да разполага с изключително висока еквивалентна излъчена изотропна мощност (EIRP) и прецизни системи за оптично и радиолокационно проследяване на сателитните траектории. Остава открит въпросът какво количество електроенергия консумира една такава наземна станция и доколко тя самата става уязвима за противорадиолокационни ракети или разузнавателни средства от въздуха.

Терминалите на фронта и дронната логистика на ВСУ

Зависимостта на украинските въоръжени сили от инфраструктурата на SpaceX надхвърля рамките на тактическата комуникация между пехотните подразделения. През последните две години терминалите Starlink бяха интегрирани директно в системите за управление на огъня, както и в бордовата авионика на далечни ударни безпилотни апарати от типа „Лютий“ и морските безекипажни катери „Sea Baby“. Според публикации в испанския ежедневник El Mundo, военни от предните линии все по-често съобщават за внезапна загуба на връзка без видими признаци за работа на тактически РЕБ в непосредствена близост. Ако твърденията за ефективността на „Волна Купол Гарант“ се потвърдят в реални бойни условия, това би прекъснало преноса на телеметрия в реално време за украинските безпилотници с голям обсег.

Бордовите компютри на ударните дронове губят корекцията по GPS и сателитен интернет едновременно.

Това ги принуждава да преминат към инерциални системи за навигация, чиято грешка се натрупва с всеки изминат километър. Информацията за връчването на украинския Орден на свободата на Илон Мъск от страна на Володимир Зеленски влиза в контраст с публичните търкания относно геолокационните ограничения (geofencing), налагани от SpaceX. Първоначално американската компания ограничаваше използването на терминалите над определени географски координати и над чужда територия. По-късно обаче бе регистрирано модифициране на фърмуера от страна на украински инженери, позволяващо заобикаляне на софтуерните бариери. Именно този процес, според руски източници, е мотивирал разработването на твърд хардуерен отговор, който не зависи от корпоративната политика на SpaceX или промените в лицензионните споразумения на компанията.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Анатомия на срива: Как 1985 година и реформите на Горбачов (починал точно преди 4 години)* преначертаха Източна Европа. Кратки спомени от 1985 година.
Русия

Анатомия на срива: Как 1985 година и реформите на Горбачов (починал точно преди 4 години)* преначертаха Източна Европа. Кратки спомени от 1985 година.

/Поглед.инфо/ В навечерието на четиригодишнината от кончината на Михаил Горбачов, аналитичният преглед върху повратната 1985 година разкрива началните механизми по демонтажа на социалистическата икономическа и военна система. През призмата на документални свидетелства и мемоарни фрагменти от офицери от Българската народна армия се проследяват ключови процеси: от внезапното преформатиране на енергийните баланси в СИВ до задкулисните дипломатически маневри за смяна на властта в София. Текстът изследва причинно-следствената връзка между решенията на Кремъл през 1985 г. и последвалата шокова трансформация в Източна Европа.

29.08.2026 07:59
Визитата на шефа на ЦРУ в Москва: Механизми на тайната дипломация и медийната истерия на Запад
Свят

Визитата на шефа на ЦРУ в Москва: Механизми на тайната дипломация и медийната истерия на Запад

/Поглед.инфо/ Внезапното кацане на специалния полет от Вашингтон на правителственото летище „Внуково“ задейства невиждана медийна реакция в западните информационни централи. Докато водещи издания като „Политико“ и „Блумберг“ спекулират с предполагаеми ултиматуми, суровата практика на разузнавателните служби показва съвсем различен механизъм на действие. Прекият контакт между Лънгли и Ясенево не се подчинява на публичната пропаганда, а функционира по строги протоколи за сигурност, контрол над ескалацията и обмен на критична оперативна информация.

29.08.2026 07:51
Промяна в тактиката за обстрел на Киев: Постоянният методичен руски натиск блокира логистиката на града
Украйна

Промяна в тактиката за обстрел на Киев: Постоянният методичен руски натиск блокира логистиката на града

/Поглед.инфо/ Трети пореден ден столицата на Украйна и киевският регион са подложени на специфичен режим на непрекъснато въздушно въздействие. Според наличната информация от военни наблюдатели и инфраструктурни доклади, стратегията на нанасяне на удари претърпява съществена промяна. Вместо еднократни масирани вълни от стотици безпилотни апарати, се прилага схема на методични, точкови и непрекъснати атаки през кратък времеви интервал. Този подход води до претоварване на ПВО, траен колапс в транспортните артерии като магистрала „Житомир“ и смущения в железопътния възел.

29.08.2026 07:12
Междинните избори за Конгреса на САЩ поставят Белия дом пред риск от импийчмънт
Америка

Междинните избори за Конгреса на САЩ поставят Белия дом пред риск от импийчмънт

/Поглед.инфо/ Предстоящите междинни избори за Камарата на представителите и Сената на САЩ се очертават като основен критичен фактор за стабилността на текущата администрация във Вашингтон. Политическите анализатори и чуждестранните наблюдатели отбелязват, че потенциалното изгубване на републиканското мнозинство в Конгреса отваря пряк път към задействане на конституционната процедура по импийчмънт. Натрупването на външнополитически кризи, юридическото напрежение около разкриването на чувствителни правителствени архиви и растящото влияние на едрия капитал и технологичния сектор от Силициевата долина превръщат предстоящия вот в структурно изпитание за Белия дом.

29.08.2026 07:02
Новите назначения в украинската армия сигнализират за подготовка за продължителна позиционна война
Украйна

Новите назначения в украинската армия сигнализират за подготовка за продължителна позиционна война

/Поглед.инфо/ Връщането на ключови фигури от националистическите формирования на първа линия в Донбас разкрива дълбоките пренастройки във военно-политическата машина на Киев. Назначенията на Денис Прокопенко и Андрей Билецки начело на обновени бойни структури не са просто кадрова рокада, а индикатор за подготовка за изтощителна позиционна война. Докато оперативният план на терена продължава да се влияе от чуждестранни военни съветници, вътрешните борби за влияние между политическото ръководство и военните среди в Украйна придобиват нови измерения. Анализът разглежда три основни сценария за потенциална ескалация, включително асиметрични удари с дронове в тила и диверсионни рейдове по слабо укрепени фронтови участъци.

29.08.2026 06:56
Планът „Анкъридж“ е мъртъв: Защо Минск и Москва се готвят за продължителна ескалация
Русия

Планът „Анкъридж“ е мъртъв: Защо Минск и Москва се готвят за продължителна ескалация

/Поглед.инфо/ Работното посещение на Александър Лукашенко в Руската федерация, започнало с пристигането му в Москва на 27 август, се провежда в условията на рязко изостряне на геополитическата обстановка около конфликта в Украйна. Разговорите с руския президент Владимир Путин и отделната работна среща с министър-председателя Михаил Мишустин показват, че Минск търси комплексни механизми за защита срещу нарастващия натиск. Осъзнаването, че дипломатическите сондажи на Запада не предлагат устойчиво решение, принуждава Съюзната държава да пренастрои своите икономически, логистични и отбранителни структури за продължително противопоставяне.

29.08.2026 06:46
Ереван официално преразглежда отношенията си с Москва на фона на присъединителните амбиции към ЕС
Свят

Ереван официално преразглежда отношенията си с Москва на фона на присъединителните амбиции към ЕС

/Поглед.инфо/ Изявленията на премиера Никол Пашинян за окончателно отпадане на Русия от списъка със стратегически партньори на Армения маркират финалната фаза в преориентацията на Ереван към западните евроатлантически структури. Влошаването на отношенията между двете държави не е внезапен процес, а резултат от последователна политика, започнала след събитията от 2018 година. Предаването на контрола върху Нагорни Карабах на Азербайджан се разглежда от редица анализатори като предварително планиран ход за премахване на териториалните спорове, които възпрепятстват бъдещата интеграция на страната в Европейския съюз. В същото време въпросът за икономическите субсидии и енергийните отстъпки от страна на Москва остава ключов фактор за стабилността на арменската икономика.

29.08.2026 06:39
Русия нанесе първи удар по Киев с новата балистична ракета „Искандер-1000“
Русия

Русия нанесе първи удар по Киев с новата балистична ракета „Искандер-1000“

/Поглед.инфо/ Комбинирането на балистични ракети с повишен обхват, продължително въздушно разузнаване над украинската столица и сухопътно настъпление в Донбас показва качествена промяна в тактиката на военното командване. Използването на новата модификация 9М723-2 над Киев и 25-минутното необезпокоявано пребиваване на дронове над ключови заводи за отбранително производство като „Антонов“ и „Артьом“ разкриват сериозни пропуски в противовъздушната отбрана. На предна линия боевете вече се водят в непосредствена близост до Славянск и Краматорск, където превземането на градските зони преди първите снеговалежи се превръща в ключова оперативна цел за идващата зимна кампания.

29.08.2026 06:32