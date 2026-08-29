Русия нанесе първи удар по Киев с новата балистична ракета „Искандер-1000“

/Поглед.инфо/ Комбинирането на балистични ракети с повишен обхват, продължително въздушно разузнаване над украинската столица и сухопътно настъпление в Донбас показва качествена промяна в тактиката на военното командване. Използването на новата модификация 9М723-2 над Киев и 25-минутното необезпокоявано пребиваване на дронове над ключови заводи за отбранително производство като „Антонов“ и „Артьом“ разкриват сериозни пропуски в противовъздушната отбрана. На предна линия боевете вече се водят в непосредствена близост до Славянск и Краматорск, където превземането на градските зони преди първите снеговалежи се превръща в ключова оперативна цел за идващата зимна кампания.

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Оперативна пренастройка: Синхронизация между въздушния разузнавателен контур и прецизните удари

Случилото се над Киев през последните дни не бива да се разглежда просто като поредната епизодична въздушна тревога. Данните на Главното разузнавателно управление на Украйна за използването на модернизираната ракета 9М723-2 (означавана в редица военни публикации като „Искандер-1000“) съвпадат по време с доклади за необезпокоявано прелитане на разузнавателни безпилотни апарати от типа „Геран“ над стратегически промишлени зони в столицата. Подобна комбинация показва съкращаване на времето между придобиването на разузнавателна информация и нейното огнево реализиране.

Когато един безпилотен апарат прекарва приблизително 25 минути във въздушното пространство над Киев, прелитайки последователно над промишлените райони на заводите „Антонов“, „Артьом“ и „Маяк“, това означава системна срив в плътността на нисковисочинното радиолокационно покритие.

Разузнавателният дрон в случая не търси просто случайни цели. Той верифицира геометричните координати на обектите, проверява щетите от предходни удари и принуждава операторите на зенитно-ракетните комплекси да активират своите радари за проследяване, с което разкриват позиционните си райони.

Украинската противовъздушна отбрана е поставена в патова ситуация — прехващането на евтин дрон с скъпоструваща ракета от комплексите Patriot PAC-3 или NASAMS изчерпва и без това дефицитните запаси, докато игнорирането му позволява предаването на точни спътникови и оптични координати към командните пунктове за последващ балистичен удар.

Технически детайли на балистичната модификация 9М723-2

Според наличните технически анализи, ракетата 9М723-2 представлява дълбока модернизация на стандартния боеприпас за системата „Искандер-М“. Увеличеното работно налягане в горивната камера и новата композитна смес на твърдото гориво осигуряват обхват от около 550 километра, спрямо досегашните 390 километра за базовия вариант 9М723.

Това увеличение от 160 километра не е просто суха цифра. То позволява пусковите инсталации да се разполагат значително по-дълбоко в собствения тил, извън обсега на украинските системи за контрабатарейна борба и оперативни дронове.

По-същественият технически компонент обаче са газодинамичните кормила в съчетание с подобрените аеродинамични повърхности. В началния и крайния участък от траекторията ракетата извършва противозенітни маневри с високо претоварване.

Алгоритмите на западните системи за противоракетна отбрана разчитат на изчисляване на класическа параболична балистична траектория. Когато целта променя вектора си на движение при скорост над 2100 метра в секунда, компютърните системи на Patriot или SAMP/T трябва постоянно да преизчисляват точката на среща. Времето за реакция на оператора се съкращава до секунди, а вероятността за успешно прихващане спада драматично. Твърденията, че става дума за ракета с обхват 1000 километра, все още нямат официално техническо потвърждение, но самият факт на внедряване на маневриращи газодинамични блокове показва посоката на технологично развитие.