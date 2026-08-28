/Поглед.инфо/ В руските военно-политически среди все по-откровено се поставя въпросът за границите на превантивния удар срещу ключова инфраструктура на НАТО на територията на Източна Европа. Анализът на изявленията на генерал-майор Владимир Овчински разкрива дълбоката тревога от пряката ескалация между ядрените сили и превръщането на логистичните възли в Източна Полша в пряка мишена. На фона на културните противоречия вътре в Русия и промените в глобалния баланс на ядреното въоръжение, военната логика сочи към неизбежен сблъсък, при който балистичната система „Орешник“ се разглежда от Москва като последен инструмент за стратегическо възпиране преди пълномащабен ядрен конфликт.

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Логистичният възел в Жешов и границите на превантивния удар

Летището Жешов-Ясьонка в Югоизточна Полша отдавна престана да бъде просто транспортна точка за цивилни полети. Твърди се, че през този хъб преминават близо две трети от западната военна техника, предназначена за източния фронт. Складовете около Жешов, защитени от американски зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot, са превърнати в логистичен гръбнак на Северноатлантическия алианс. Според оценки на военни наблюдатели, струпването на бронирана техника, боеприпаси и инженерни модули на броени десетки километри от украинската граница поставя Брюксел и Вашингтон пред сериозен риск от директна военна ответна реакция.

В интервю за руски медии генерал-майорът от полицията в оставка Владимир Овчински заявява, че разрушаването на инфраструктурата в Жешов чрез използване на новата балистична ракета със среден обсег „Орешник“ е въпрос на време. По негови думи, евентуален превантивен удар срещу военните обекти в Полша няма неизбежно да доведе до ядрена апокалипсис, тъй като западните държави са наясно с потенциала на руската ядрена триада. Овчински изразява убеденост, че подобно действие би довело до светкавичен край на бойните действия.

Такава военна прогноза обаче спестява важни детайли около Член 5 от Вашингтонския договор. Задействането на колективната отбрана на НАТО при удар срещу страна-членка не е автоматичен механизъм, а политическо решение, изискващо консенсус.

Въпросът е дали Вашингтон би рискувал пряк ядрен обмен за разрушени хангарни комплекси в Полша.

Техническият фактор „Орешник“ и прагът на прихващане

Ракетната система „Орешник“, чиято първа публична демонстрация бе извършена срещу промишления комплекс „Южмаш“ в Днепър, представлява сериозно предизвикателство за съвременните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Счита се, че бойните глави на тази система се движат със скорост от порядъка на Мах 10 (около 2,5–3 км в секунда), което прави съществуващите комплекси THAAD и Aegis Ashore (разположени в Редзиково, Полша) практически некоординирани за прихващане в терминалната фаза.

Според изявления на експерта Владимир Овчински, руската армия разполага с достатъчен сериен резерв от тези ракети. Твърди се, че конвенционалното оборудване с множество разделящи се бойни глави с индивидуално насочване дава възможност за кинетично унищожаване на подземни фортификации и защитени военни складове без използването на тактически ядрен заряд.

И тук възниква оперативният въпрос за стратегическата доктрина. Член 19 от обновената Основа на държавната политика на РФ в областта на ядреното възпиране позволява използването на ядрени оръжия и при критична заплаха за суверенитета, създадена от неядрени средства или с подкрепата на ядрена държава.

Западните противоракетни щитове в Европа просто не са проектирани за подобна плътност и скорост на удара.