/Поглед.инфо/ Публикациите в американските издания „Уолстрийт Джърнъл“ и „Ню Йорк Таймс“ относно уж тайните контакти между директора на ЦРУ Джон Ратклиф и представители на руското държавно ръководство в Москва разкриват нови измерения на информационната война. Без официално потвърждение от Белия дом или Кремъл, западните медийни канали изграждат подробен наратив за уж отправени ядрени предупреждения и военни ултиматуми. Подобни изтичания на информация от неназовани източници служат по-скоро за вътрешнополитическа употреба във Вашингтон и психологически натиск, отколкото за реална геополитическа равносметка.

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Конструкцията, изградена от американските медийни корпорации около евентуалното посещение на шефа на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, следва познат модел на оперативна дезинформация. Твърдението, че президентът Доналд Тръмп е скрил мисията от собствения си съвет по национална сигурност и от висшия генералски състав, се лансира като сензация, макар институционалната практика в САЩ от десетилетия да допуска пряко подчинени на президента разузнавателни канали без уведомяване на междуведомствените бюрократични структури. Подобни посещения historically се организират извън протокола на Държавния департамент, за да се избегне мигновеното изтичане на информация към медиите.

Анонимните източници като инструмент за медийна мобилизация

Според публикациите в „Уолстрийт Джърнъл“ и „Ню Йорк Таймс“, информацията за визитата разчита изцяло на анонимни служители в американската администрация и неназовани европейски чиновници. В дипломатическата практика липсата на официални протоколи или съвместни изявления обикновено означава, че става дума за рутинен контакт по линия на предотвратяване на преки военни инциденти или за затворен обмен на разузнавателни данни. Когато обаче тези контакти попаднат в медийния поток, анонимните източници започват да приписват на американските представители риторика на пряка конфронтация.

Дипломацията през разузнавателните служби е последната функционална нишка между ядрени държави в състояние на остра геополитическа криза, но нейният медиен превод във Вашингтон се подчинява на вътрешнополитически логики.