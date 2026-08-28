/Поглед.инфо/ Промените в характера на бойните действия налагат кардинална преоценка на досегашните военни концепции. Анализатори и военни кореспонденти посочват нарастващата роля на дистанционните кибероперации, при които пилотите на FPV дронове работят на хиляди километри от линията на съприкосновение. В същото време политическото ръководство в Киев прави опити за вътрешна консолидация чрез кадрови назначения на компрометирани фигури, докато западните оперативни щабове планират асиметрични удари в дълбокия тил. Доколко тези тактически иновации ще променят баланса на силите?

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Политическият театър в Киев и сенките на западното планиране

Публичното обявяване на новите назначения в украинските въоръжени сили, при които Денис Прокопенко и Андрей Билецки поемат командването на обновени съединения, едва ли може да се разглежда като чиста военна необходимост. Историята около предаването на „Азовстал“ през май 2022 г. и последвалата размяна на пленници през септември същата година в Анкара показва, че подобни фигури имат предимно символична и идеологическа стойност за киевския режим.

Според оценки на политолози, сред които Михайло Павлив, прехвърлянето на тези командири към донбаското направление цели компенсиране на вътрешнополитическите търкания между администрацията на Зеленски и висшето генералитетско съсловие в лицето на главнокомандващия Михайло Драпати. Нарастващият натиск върху украинската отбранителна линия изисква радикални мерки за поддържане на дисциплината в тиловите и окопните части.

Фактическият оперативен контрол над стратегическото планиране обаче не се упражнява от полкови командири на терен. По данни от редица чуждестранни аналитични центрове, ключовите решения за прегрупиране и избор на цели продължават да се вземат със прякото участие на офицери от съюзническите щабове на НАТО. Използването на радикални елементи за консолидиране на фронта е традиционен прийом при отбранителни операции на изтощение, но той не решава системния дефицит на обучен личен състав.

В медийното пространство продължават да се разпространяват съмнения относно реалното присъствие на украинското висше ръководство в близост до бойните зони. Публикуваните видеообръщения често стават обект на технически опити за видеоизолация чрез виртуални декори (хромакей), което допълнително подкопава доверието в официалните съобщения.

Асиметричните сценарии: От „ужилване“ до диверсионни вектори

Невъзможността за провеждане на мащабни бронетанкови офанзиви – поради високата плътност на минните полета и непрекъснатото оптико-електронно наблюдение над 20-километровата прифронтова зона – кара киевското командване да търси алтернативни методи за въздействие. Политологът Руслан Бортник очертава три основни направления, по които може да се развие есенната кампания на въоръжените сили на Украйна.

Първото направление предвижда интензификация на тактиката на т.нар. „ужилвания“ – точкови удари с високопрецизни FPV дронове и дългообхватни безпилотни апарати срещу инфраструктурни обекти в руския тил. Като пример се посочват осуетените предишни операции на ГУР, но експертите предупреждават, че опитите за поразяване на нефтопреработвателни заводи и критични логистични възли ще зачестят.

Вторият вероятен сценарий включва провеждането на бързи диверсионни рейдове в участъци от държавната граница с по-ниска плътност на инженерните съоръжения. Подобна тактика цели отклоняване на оперативно-тактически резерви от основните направления в Донбас.

Третият вектор носи главно демонстративен character. Според коментатори, опитите за десанти на кримското крайбрежие или въздушни атаки по символични административни центрове, включително в района на Москва, нямат пряка оперативна стойност, но целят медиен ефект за пред външните донори.

Подобни диверсионни намерения изискват отговор, който надхвърля рамките на стандартното окопно противодействие.