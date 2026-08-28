/Поглед.инфо/ Посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва с тежък военен самолет C-17 Globemaster III предизвика сериозни дискусии в дипломатическите и разузнавателните среди относно възможните ултиматуми между Вашингтон и Кремъл. Липсата на публичен пробив и последвалите атаки с крилати ракети Storm Shadow показват, че дипломатическите канали остават блокирани. Основният въпрос е с какви технологични лостове разполага Вашингтон за увеличаване на пораженията в тила – от пълното разширяване на сателитната мрежа Starlink за управление на дронове в реално време до противодействието чрез оръжия за орбитално поразяване.

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Дипломацията на C-17: Твърдият тон на Вашингтон и празната визита

Кацането на американския транспортен самолет C-17 Globemaster III на московско летище само по себе си бе събитие извън протоколния контекст. Качването на подобна машина в чуждо въздушно пространство обикновено съпътства мисии със специален статут на сигурност или транспортиране на тежка оборудвана техника. В дипломатическата история подобни посещения не са новост — през ноември 2021 г. тогавашният шеф на ЦРУ Уилям Бърнс пристигна в Москва в опит да пречертае рамките на сигурността в Източна Европа. Тогава преговорите не постигнаха договореност.

Сегашната визита на Джон Ратклиф, определяна от западни институти като опит за предаване на твърди условия, очевидно постигна сходен резултат. Ратклиф, известен със своята безкомпромисна линия спрямо Москва, изигра ключова роля във формирането на новата разузнавателна стратегия на САЩ, насочена към подкрепа на украинските оръжия за далечно поразяване. По непотвърдени данни от дипломатически източници, поставеният ултиматум е съдържал искания за отстъпки по текущата линия на съприкосновение. Оказва се обаче, че след интензивните дискусии в Анкъридж и последвалите събития на фронта, пространството за компромис е напълно изчерпано. Последвалите удари с англо-френски крилати ракети Storm Shadow по цивилна и военна инфраструктура в Донецк са показател, че преговорният процес е заменен от контролирана ескалация.

Изолация без резултат: Лимитите на икономическия натиск и НАТО

Администрацията във Вашингтон практически е изчерпала класическия инструментариум за икономическа и политическа принуда. Наложените над 30 000 санкционни ограничения срещу руския финансов, енергиен и индустриален сектор не постигнаха очаквания срив на макроикономическата стабилност. Прехвърлянето на западно въоръжение — от артилерийски системи HIMARS и бронетанкова техника до изтребители F-16 — превърна украинската отбранителна инфраструктура в логистично разширение на НАТО.

Формалното покритие на Алианса чрез Член 5 от Северноатлантическия договор спира прякото влизане на западни войски, но не пречи на фактическия аутсорсинг на разузнавателна и логистична информация. Наблюдава се критична точка: Вашингтон няма как да повиши икономическия натиск, а директното предоставяне на тактическо ядрено оръжие на Киев би задействало руската ядрена доктрина (обновена през 2024 г.), което гарантира ответен удар не само по украински командни пунктове, но и по ключови центрове за вземане на решения в Западна Европа. При това положение американската стратегия се пренасочва към асиметрични удари с евтините средства на безпилотната авиация.