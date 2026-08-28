/Поглед.инфо/ На фронта се наблюдава съществена промяна в тактическото прилагане на руските барражиращи муниции и високоточни ракетни системи. Вместо традиционното концентриране върху артилерията от западен образ и комплексите за противовъздушна отбрана, операторите на „Ланцет“ все по-често насочват ударите си срещу специалните подразделения за изстрелване на украински далекобойни дронове. Анализът на последните епизоди, включително масираният удар край Бровари с балистични ракети „Искандер“, показва съкращаване на цикъла между откриването и унищожаването на целта. Това свидетелства за изграждането на интеграционна връзка между разузнавателните средства за наблюдение и ударните платформи по цялата линия на съприкосновение.

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Промяна в приоритетите: От артилерия към оператори на дронове

Военните действия в Източна Украйна навлязоха в фаза, в която класическите приоритети за поразяване претърпяват пълна пренастройка. Ако през 2022 и 2023 година основни цели за руските високоточни барражиращи муниции от семейството „Ланцет“ (ZALA Z-16) бяха предимно буксируемите и самоходните артилерийски системи – като M777, CAESAR или PzH 2000 – както и реактивните системи за залпов огън M142 HIMARS, днес картината на бойното поле е съвсем различна.

По информация от специализирани военни канали и анализи на терен, през последните месеци системно се регистрира пренасочване на ресурсите към откриване и унищожаване на украинските екипажи за управление на безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Твърди се, че тази промяна не е инцидентна, а отразява фундаментално преформатиране на оперативната логика. Извеждането от строя на една артилерийска установка ограничава спрелия огън в даден сектор, но унищожаването на специализирана пускова база за далекобойни дронове спира десетки потенциални удари в дълбокия тил.

Украинските въоръжени сили разчитат изключително много на асиметрични удари с евтини, но далекобойни безпилотни апарати от самолетен тип, за да компенсират дефицита на тежка артилерия и ракети с голям обсег. Когато руското разузнаване успява да фиксира точките за сглобяване, зареждане и изстрелване на тези апарати, то неутрализира самата възможност за пренасяне на войната извън прекия фронтов участък.

Случаят Бровари и логистиката на далекобойните безпилотници

Преди дни бе разпространена информация за масиран комбиниран удар срещу украински военен обект в района на Бровари, Киевска област. Според източници от сектора, при тази операция са използвани едновременно около шест балистични ракети от комплекса „Искандер-М“. Използването на такъв сериозен ракетен ресурс срещу един-единствен обект показва високата стойност на разузнаваните данни.

Твърди се, че при удара са били поразени до 40 товарни автомобила, пригодени като мобилни пускови платформи за безпилотни апарати с голям обсег, заедно с монтираните на тях боеприпаси и обслужващ персонал.

Бровари логистично служи за основен разпределителен възел. Оттам мобилните групи се придвижват към стартови позиции в близост до държавната граница или линията на съприкосновение.

Използването на граждански товарни камиони – MAN, DAF или КрАЗ – с монтирани контейнери или катапулти, е стандартна тактика за маскировка. Тя обаче изисква специфична поддръжка, цистерни със специално гориво и телеметрични станции за предвзлетна настройка. Тъкмо тези спомагателни елементи създават специфичен термичен и радиочестотен отпечатък, който може да бъде засечен от средствата за радиоелектронно и оптично разузнаване.

Присъствието на подобни стартови площадки в непосредствена близост до границата или фронта има своето техническо обяснение.