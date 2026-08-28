Краят на света през ноември 2026 г.: Точната дата е разкрита. Австрийски математик разкри опасностите от развитието на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ През ноември 1960 г. списание Science публикува студия, която предизвиква дългогодишни дискусии в академичната общност и медийното пространство. Физикът и математик Хайнц фон Фьорстер, заедно с коавторите Патриция Мора и Мартин Амиот, извежда математическо уравнение, според което човешката популация се стреми към безкрайност. Изчислената от екипа критична точка определя 13 ноември 2026 г. като момент на теоретичен демографски срив. Докато общественото внимание с десетилетия остава фокусирано върху тази екстраполация на пренаселеността — модел, опроверган от последвалата демографска динамика —, изследванията на фон Фьорстер в Лабораторията по биологични компютри очертават далеч по-съществен проблем. Става дума за концепцията за „тривиализирането“ на човешкото мислене под въздействието на машинните системи и алгоритмичната среда, при която индивидът постепенно губи своята нетривиалност, адаптивност и етична саморефлексия.

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Математическата аномалия от 1960 година и демографският детерминизъм

През ноември 1960 г. на страниците на списание Science се появява статията "Doomsday: Friday, 13 November, AD 2026". Авторският колектив — Хайнц фон Фьорстер, Патриция Мора и Мартин Амиот — прилага хиперболичен модел към наличните исторически данни за световното население от последните две хилядолетия. Изведената от тях формула $N(t) = C / (t_0 - t)^{1/k}$ показва, че темпът на растеж на населението не е просто експоненциален, а ортоеспоненциален — т.е. относителният темп на нарастване сам по себе си се увеличава с времето. Според математическите изчисления в разработката, при $t_0 =$ 13 ноември 2026 г. константата достигне стойност, при която популацията клони към безкрайност.

Реалността на демографските процеси в края на XX и началото на XXI век опроверга този абстрактен модел. Световната банка и Департаментът по икономически и социални въпроси на ООН регистрират трайно забавяне на глобалния населениев растеж от края на 60-те години насам. Коефициентът на фертилност в глобален мащаб спадна от над 4,8 раждания на жена през 1960 г. до под 2,3 през текущото десетилетие. Причината за разминаването се крие в неспособността на чистата математическа екстраполация да отчете социално-икономическите промени, урбанизацията, достъпа до образование и медикаменти, както и естествените системни ограничения на ресурсите. Формулата на фон Фьорстер остана в историята на статистиката като класически пример за грешка при пренасяне на абстрактни уравнения върху сложни, саморегулиращи се биологични и социални системи.

Кибернетиката от Бъркли и Урбана-Шампейн: От био-компютри към теория на системите

Фокусът върху демографската сензация обаче измести от публичния дискурс много по-значимия принос на фон Фьорстер в областта на кибернетиката от втора вълна. Като ръководител на Лабораторията по биологични компютри (Biological Computer Laboratory – BCL) към Университета в Илинойс, създадена през 1958 г., ученият работи на границата между неврофизиологията, формалната логика и компютърните науки. В BCL се изследват паралелни процеси на обработка на информация в живи организми с цел прилагането им в изчислителни архитектури — изследвания, които пряко предшестват съвременните невронни мрежи.

По онова време лабораторията събира изследователи като Умберто Матурана, Франсиско Варела и Гордън Паск, които разработват теориите за автопоезиса и когнитивните системи. За разлика от първата вълна кибернетика, фокусирана върху контрола и обратната връзка в механичните системи, второто поколение изследва наблюдателя като част от самата система. Именно тук фон Фьорстер формулира основните си притеснения относно интеракцията между човека и автоматизираните среди.

Загрижеността на изследователя не бе насочена към въпроса дали машините ще придобият съзнание или ще развият биологични характеристики. Централният проблем бе коренно различен.