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Математическата аномалия от 1960 година и демографският детерминизъм
През ноември 1960 г. на страниците на списание Science се появява статията "Doomsday: Friday, 13 November, AD 2026". Авторският колектив — Хайнц фон Фьорстер, Патриция Мора и Мартин Амиот — прилага хиперболичен модел към наличните исторически данни за световното население от последните две хилядолетия. Изведената от тях формула $N(t) = C / (t_0 - t)^{1/k}$ показва, че темпът на растеж на населението не е просто експоненциален, а ортоеспоненциален — т.е. относителният темп на нарастване сам по себе си се увеличава с времето. Според математическите изчисления в разработката, при $t_0 =$ 13 ноември 2026 г. константата достигне стойност, при която популацията клони към безкрайност.
Реалността на демографските процеси в края на XX и началото на XXI век опроверга този абстрактен модел. Световната банка и Департаментът по икономически и социални въпроси на ООН регистрират трайно забавяне на глобалния населениев растеж от края на 60-те години насам. Коефициентът на фертилност в глобален мащаб спадна от над 4,8 раждания на жена през 1960 г. до под 2,3 през текущото десетилетие. Причината за разминаването се крие в неспособността на чистата математическа екстраполация да отчете социално-икономическите промени, урбанизацията, достъпа до образование и медикаменти, както и естествените системни ограничения на ресурсите. Формулата на фон Фьорстер остана в историята на статистиката като класически пример за грешка при пренасяне на абстрактни уравнения върху сложни, саморегулиращи се биологични и социални системи.
Кибернетиката от Бъркли и Урбана-Шампейн: От био-компютри към теория на системите
Фокусът върху демографската сензация обаче измести от публичния дискурс много по-значимия принос на фон Фьорстер в областта на кибернетиката от втора вълна. Като ръководител на Лабораторията по биологични компютри (Biological Computer Laboratory – BCL) към Университета в Илинойс, създадена през 1958 г., ученият работи на границата между неврофизиологията, формалната логика и компютърните науки. В BCL се изследват паралелни процеси на обработка на информация в живи организми с цел прилагането им в изчислителни архитектури — изследвания, които пряко предшестват съвременните невронни мрежи.
По онова време лабораторията събира изследователи като Умберто Матурана, Франсиско Варела и Гордън Паск, които разработват теориите за автопоезиса и когнитивните системи. За разлика от първата вълна кибернетика, фокусирана върху контрола и обратната връзка в механичните системи, второто поколение изследва наблюдателя като част от самата система. Именно тук фон Фьорстер формулира основните си притеснения относно интеракцията между човека и автоматизираните среди.
Загрижеността на изследователя не бе насочена към въпроса дали машините ще придобият съзнание или ще развият биологични характеристики. Централният проблем бе коренно различен.