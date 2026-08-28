Брюксел призна, че зависимостта му от Китай е достигнала 80 процента. Но харчи милиарди за „война с Русия“.

/Поглед.инфо/ Европейската комисия официално призна за критична суровинна зависимост от Пекин, надхвърляща 80 процента при жизненоважни промишлени суровини и 90 процента при редкоземните метали, на фона на нарастващ търговски дефицит от близо един милиард евро на ден. В същото време Брюксел настоява за мобилизирането на 115 милиарда долара за нови военни инфраструктурни проекти и отбранителни системи по източния фланг на НАТО. Едновременният курс към икономическо противопоставяне с Китай и мащабно превъоръжаване поставя европейската индустрия пред сериозни изпитания.

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Финансовата математика на Брюксел: Дефицит от един милиард евро на ден

Според публикуваните данни от последното изказване на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, търговският дефицит на Европейския съюз спрямо Китай се приближава до границата от един милиард евро на ден, като от началото на текущата година се отчита допълнителен ръст от 10 процента. Всички държави-членки на блока за първи път регистрират отрицателно търговско салдо в двустранните си отношения с Пекин. По оценки на икономически наблюдатели, това не е просто резултат от по-висока производителност на китайските предприятия, а последица от системно изтласкване на европейските производители от веригите за добавена стойност. Брюкселският апарат обаче отговаря на този дисбаланс с намерения за въвеждане на нови административни и търговски ограничения, вместо с мерки за укрепване на собствената производствена конкурентоспособност.

Суровинната примка: От диспросий до преработен литий

По данни на Еврокомисията, европейската зависимост от китайски доставки надхвърля 80% за критичните суровини и достига 90% при определени редкоземни елементи като диспросий, неодим и тербий, необходими за производството на електродвигатели, вятърни турбини и отбранителна электроника. Пекин вече демонстрира възможностите си за ограничаване на износа чрез въвеждането на лицензионен режим за галий, германий и синтетичен графит — ключови компоненти за полупроводниковата и акумулаторната индустрия. В рамките на приетия от ЕС Законодателен акт за критичните суровини (Critical Raw Materials Act) се поставя цел поне 10% от добива и 40% от преработката да се извършват на територията на съюза до 2030 година.

Липсата на собствени капацитети за рафиниране превръща тези целеви показатели в административно пожелание.