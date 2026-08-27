Проф. Румен Гечев: ЕС няма икономическо бъдеще без Русия и Китай

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: В разговора ми с проф. Румен Гечев поставяме един неудобен въпрос: каква цена вече плаща България за влизането в еврозоната и какво ни очаква, ако кризата на големите европейски икономики продължи? Говорим за инфлацията у нас, проблемите на Германия и Франция, загубата на конкурентоспособност, скъпата енергия и последствията от отказа от руски ресурси. Според проф. Гечев Европа е изправена пред стратегически избор: или ще възстанови икономически рационалните отношения с Русия и Китай, или рискува окончателно да изостане от новите световни центрове на растеж. Разговор за България, еврозоната и една Европа, която трябва да реши накъде върви.