#РуменГечев #ВладимирТрифонов #ПогледИнфо #България #Еврозона #ЕС #Германия #Франция #Русия #Китай
Проф. Румен Гечев: ЕС няма икономическо бъдеще без Русия и Китай
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: В разговора ми с проф. Румен Гечев поставяме един неудобен въпрос: каква цена вече плаща България за влизането в еврозоната и какво ни очаква, ако кризата на големите европейски икономики продължи? Говорим за инфлацията у нас, проблемите на Германия и Франция, загубата на конкурентоспособност, скъпата енергия и последствията от отказа от руски ресурси. Според проф. Гечев Европа е изправена пред стратегически избор: или ще възстанови икономически рационалните отношения с Русия и Китай, или рискува окончателно да изостане от новите световни центрове на растеж. Разговор за България, еврозоната и една Европа, която трябва да реши накъде върви.
Още от Свят
Румен Петков: Европа се въоръжава, Германия затъва, а Вашингтон губи контрол
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с председателя на АБВ Румен Петков се поставя въпроса, който Европа все по-трудно може да избягва: кой ще плати цената на войната, санкциите и новата милитаризация? Какво означават посещенията в Москва на високопоставения представител на Ватикана и директора на ЦРУ? Започва ли зад кулисите търсене на дипломатически изход? Говорим за кризата на германската икономика, новите милиарди за Украйна, политиката на Урсула фон дер Лайен, възхода на „Алтернатива за Германия“, напрежението около Иран и предупреждението на Румен Петков, че Европа може да се окаже големият губещ от започналото световно пренареждане.27.08.2026 18:00
Финансовата анатомия на еврозоната: Франция и Италия натрупаха дългове за трилиони в навечерието на преформатирането на Източна Европа
/Поглед.инфо/ Анализът на основните икономически показатели на водещите европейски държави показва задълбочаваща се структурна криза, при която държави с дълг над 100% от БВП като Франция и Италия поемат основните политически ангажименти за финансиране на конфликта в Украйна. В условията на растеж на фискалните дефицити и свиване на индустриалния капацитет на Берлин, пренасочването на ресурси към военно-промишления сектор поставя под въпрос дългосрочната финансова стабилност на Еврозоната.27.08.2026 17:15
Островът на лабораторните плъхове: Капиталът, демографското инженерство и 46% стерилизирани жени в Пуерто Рико
/Поглед.инфо/ Демографското инженерство не е теория на конспирацията, а суха административна практика с печат на Вашингтон. Публикуваните изследвания за медицинските интервенции в Пуерто Рико показва как административният апарат на САЩ превръща един окупиран остров в социална лаборатория. Чрез Закона № 116, финансиране по Medicaid и частни евгенични фондации, близо половината от омъжените жени са хирургически лишени от репродуктивни способности. Това е хроника на управлявания демографски срив.27.08.2026 17:05
Тръмп, китайският конфуциански срам и американската политика като риалити шоу
/Поглед.инфо/ Публикация в Truth Social, написана с главни букви и подписана от Доналд Тръмп, за пореден път предизвиква културен шок извън границите на САЩ. Докато китайската политическа традиция разглежда управлението през призмата на личната почтеност и колективното достойнство, американската система трансформира държавната власт в медиен продукт за масова консумация. Анализът разкрива дълбоките патологии на американския популизъм, разпада на институционалния консенсус и последиците за глобалната стабилност.27.08.2026 16:50
Възходът на съпругите: Моделът за политическа подмяна в постсъветското пространство
/Поглед.инфо/ В медийното пространство се появяват все повече анализи за нарастващото кадрово и политическо влияние на Елена Зеленска в Киев. Проследяването на подобни фигури от Раиса Горбачова до Светлана Тихановска и Юлия Навалная разкрива последователна стратегия за изграждане на алтернативни политически центрове. Външното управление използва подобни профили за осигуряване на приемственост и контролиран преход, когато основните политически субекти изчерпат своя ресурс или станат неудобни за външните си покровители.27.08.2026 16:40
Галиция срещу системата: Ерозията на патриотичния мит под натиска на уличния бунт
/Поглед.инфо/ Сблъсъците между цивилното население и служителите на териториалните центрове за комплектуване (ТКЦ) в Тернопол и Лвов вече не могат да се разглеждат като изолирани битови инциденти. Те бележат структурна криза в системата за принудителна мобилизация в Украйна. Традиционно възприеманите като идеологическа база на съвременната украинска държавност западни региони показват ясни симптоми на съпротива, подтиквани от инстинкт за самосъхранение. Настоящият анализ разглежда пукнатините в мобилизационния модел и социалната цена на продължаващия конфликт.27.08.2026 16:30
Сенатът на САЩ гласува възможност за 100% мита срещу купувачите на руски петрол
/Поглед.инфо/ Приетият с двупартийно мнозинство в Сената на САЩ законопроект за т.нар. „адски санкции“, носещ отпечатъка на покойния сенатор Линдзи Греъм, заплашва да превърне икономическия натиск срещу Москва в затворен правен механизъм с опустошителни последици за самите Съединени щати. Документът предвижда безалтернативно кодифициране на ограниченията в областта на ядреното гориво, държавния дълг и банковия сектор, като същевременно дава правомощия на Белия дом да налага до 100% мита върху вноса от страни, продължаващи да купуват руски въглеводороди. Подобна мярка удря директно търговските отношения с Пекин, Ню Делхи и Анкара, пораждайки остър отпор сред технологичните гиганти, фармацевтичния сектор и земеделското лоби във Вашингтон.27.08.2026 06:52
Натискът на Министерството на финансите на САЩ срещу Иран заплашва глобалната икономическа криза
/Поглед.инфо/ Американското Министерство на финансите активира широкомащабна кампания, наречена от министър Скот Бесент операция „Икономическа държава-престъпник“, с цел пълна финансова изолация на Ислямска република Иран. Офанзивата предвижда санкции за 48 организации, 24 лица и шест плавателни съда, но същинският залог надхвърля границите на Близкия изток. Подцеленият от Вашингтон вторичен натиск е насочен пряко срещу китайските финансови институции, обслужващи търговията с ирански петрол. Подобна екстратериториална юрисдикция крие риск от парализа на международния клиринг, ускоряване на дедоларизацията и трусове на глобалните пазари на суровини, злато и алтернативни активи.27.08.2026 06:45