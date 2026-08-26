/Поглед.инфо/ Изявленията на финландския президент Александър Стуб относно целесъобразността на ударите по логистични и промишлени обекти на руска територия предизвикаха остра реакция в Москва и маркираха нов етап в противопоставянето по северния фланг на Европа. В руския Съвет на федерацията бе припомнен историческият контекст от Втората световна война, като същевременно бе отбелязано, че сегашната линия на Хелзинки превръща страната в потенциална цел за ответни военно-технически и хибридни мерки при по-нататъшна ескалация на конфликта.

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Дипломатическата ескалация от Киев до Москва

По време на официалното си посещение в Киев финландският държавен глава Александър Стуб направи поредица от изявления, в които аргументира, че поразяването на дълбоки логистични и военни обекти на руска територия представлява едва ли не единственият ефективен лост за принуждаване на Руската федерация към преговори. Според съобщения в руски издания, сред които и агенция Lenta.ru, реакцията на Москва бе незабавна и дипломатически твърда. Заместник-председателят на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията Владимир Джабаров заяви в интервю, че подобна реторика поставя Финландия на челните места в списъка от държави, спрямо които Русия би могла да приложи ответни мерки.

Джабаров директно повдигна въпроса за историческото минало, заявявайки: „За пореден път съжалявам, че простихме на Финландия твърде рано и твърде бързо, простихме им за блокадата на Ленинград през 1941-1942 г., простихме им цялата им агресия в още по-ранен период... и им помогнахме твърде бързо да се изправят на крака.“ Според руския сенатор, финландската страна в момента изпраща военна продукция за Украйна и разполага нови мощности за производство на дронове, с което превръща собствената си промишлена инфраструктура в легитимна цел за удари при разгръщане на пряк военен сценарий.

Историческият контекст: От линията „Паасикиви-Кекконен“ до пълния отказ от неутралитет

За да се разбере дълбочината на днешния разрив, е необходимо да се върнем към 1944 година. В края на Втората световна война Финландия подписва Московското примирие, прекъсвайки съюза си с Третия райх и започвайки т.нар. Лапландска война срещу доскорошните си германски съюзници. Парижкият мирен договор от 1947 г. и последващият Договор за дружба, сътрудничество и взаимна помощ от 1948 г. с СССР определиха рамката на т.нар. „финландизация“.

Тази доктрина, изградена от президентите Юхо Кусти Паасикиви и Урхо Кекконен, гарантираше на Хелзинки пълна вътрешна суверенност, капиталистическа икономика и търговски привилегии в замяна на строг геополитически неутрализъм и гарантиране, че финландска територия никога няма да бъде използвана за плацдарм срещу Москва.

С присъединяването на Финландия към НАТО през април 2023 г. този близо осемдесетгодишен модел на баланс бе окончателно денонсиран.

Правната рамка на сътрудничеството бе допълнително официализирана през декември 2023 г. със подписването на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната (DCA) между Хелзинки и Вашингтон. Този документ предоставя на въоръжените сили на САЩ достъп до 15 военни обекта на финландска територия, включително въздушни бази като Куопио-Рисала и Рованиеми, както и армейски складове в близост до руската граница.