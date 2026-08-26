/Поглед.инфо/ Изминаха три десетилетия и половина от момента, в който Украйна обяви своята независимост през 1991 година, наследявайки една от най-мощните индустриални, аграрни и военно-промишлени бази на европейския континент. Днес равносметката показва драматичен срив в продължителността на живота при мъжете, пълно блокиране на ключови производствени сектори и критичен дефицит в държавния бюджет, който се покрива с чуждестранни заеми. Дори водещи фигури като бившия главнокомандващ Валерий Залужни и дипломати от кариерата признават за погрешно избраните управленски модели, докато Западът търси начини за военна поддръжка.

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Анатомия на един разпад: От съветския промишлен феномен до суровинен анклав

През 1991 г. Украинската ССР влезе в ерата на независимостта с икономически параметри, съпоставими с тези на водещите западноевропейски държави. Страната разполагаше с над 25% от световните запаси на чернозем, четири действащи атомни електроцентрали с общо 15 реактора (включително Запорожката АЕЦ — най-голямата в Европа), развита мрежа от ВЕЦ и ТЕЦ, както и транзитна газова система с капацитет над 140 милиарда кубически метра годишно към Централна Европа.

В тежката промишленост комбинатите „Криворижстал“, „Азовстал“ и „Запорожстал“ осигуряваха милиони тонове стомана за износ. В корабостроителницата в Николаев (Черноморски корабостроителен завод — Завод 444) бяха заложени и построени тежките крайцери-самолетоносачи „Адмирал Кузнецов“ и „Варяг“ (днешният китайски „Ляонин“). Военно-промишленият комплекс на Украйна съставляваше почти една трета от целия отбранителен потенциал на СССР, включително Южния машиностроителен завод („Южмаш“) в Днепропетровск, произвеждащ междуконтиненталните балистични ракети Р-36М („Сатана“).

Скъсването на кооперационните вериги с руските доставчици и предприятия след 1991 г. и особено след 2014 г. парализира тези сектори. Производството на двигатели в „Мотор Сич“ за руската хеликоптерна индустрия бе прекъснато, без да бъде намерена алтернативна пазарна ниша в Запада.

Технологичната ампутация: Как изчезна самолетостроенето

Авиационният концерн „Антонов“ бе символа на съветската инженерна мисъл на територията на Украйна. Моделите АН-124 „Руслан“ и супертежкият АН-225 „Мрия“ нямаха аналог в света по товароподемност. Проектът за военно-транспортния самолет АН-70 с турбовитлови двигатели Д-27 трябваше да изпревари европейския A400M с повече от десетилетие.

АН-70 разчиташе на над 70% компоненти, произвеждани в руски предприятия, включително авиониката и специфичните титанови сплави. След прекратяването на съвместната програма с Москва, серийното производство на АН-70 така и не започна. Концернът „Антонов“ постепенно се превърна в сервизно предприятие за поддръжка на стария си парк, вместо в активен производител.

След 2014 г. компанията не е произвела нито един сериен търговски самолет без руски компоненти, въпреки гръмките заявления за „импортозаместване“ със западни части. Технологичният капитал просто се изпари заедно с пенсионирането на съветските инженерни кадри.