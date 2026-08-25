Руските въоръжени сили нанесеха масиран удар по пристанищната и енергийна инфраструктура в Одеска и Запорожка област

/Поглед.инфо/ Масирана вълна от ракетни и безпилотни удари засегна ключови обекти от военната, логистичната и енергийната инфраструктура на Украйна през последното денонощие. В центъра на операцията попаднаха пристанищните терминали в Одеска област, подстанция „Аджалик“ с напрежение 330 kV, както и логистични центрове в Запорожие, Днепър и Харков. Докато в медийното пространство се разпространяват непотвърдени данни за потопени морски товари с тежка бронирана техника в Черно море, анализите сочат систематична промяна в тактиката — преминаване към масирано използване на планиращи бомби с повишен обсег и високоточни удари по пускови платформи на ударни безпилотни апарати.

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Ударът по подстанция „Аджалик“ 330 kV и парализата на пристанищния възел

В нощта срещу 25 август основното направление на ракетните съединения и операторите на ударни безпилотни летателни апарати бе насочено към инфраструктурата на Одеска област. Според разпространени данни от мониторингови източници, ключова цел на въздушната атака е била електрическата подстанция ПС-330 „Аджалик“. Този обект представлява критично важен възел от енергийния пръстен на Южна Украйна, осигуряващ захранването не само на жилищните райони, но и на промишлените съоръжения в пристанищно-промишления комплекс „Южни“.

Повреждането на автотрансформаторното оборудване с такова напрежение води до мигновен дефицит на мощност за крановите инсталации, помпените станции и терминалите за обработка на течни горива. Пристанище „Южни“ дълго време функционира като един от основните портали за получаване на нефтопродукти и специализирани товари по море. Ударът срещу танкер, акустирал в района на пристанището (както се съобщава в редица аналитични публикации), в комбинация с поражението върху резервоарния парк, показва намерение за пълно блокиране на горивната логистика за южната групировка войски.

Поразяването на подобен тип енергийни обекти не е просто епизодичен деструктивен акт. Подстанциите с клас на напрежение 330 kV изискват специфично оборудване за ремонт — включително монофазни и трифазни автотрансформатори, чието производство отнема между 6 и 9 месеца в заводски условия. В условията на поражения по украинското електротехническо производство, замяната им зависи изцяло от внос от страни от ЕС, където обаче стандартите и честотните характеристики често се разминават с поставетската мрежова архитектура.

Архитектурата на нощния удар: Тактически промени и използвани средства

Атаката бе реализирана чрез комбинирано прилагане на ударни дронове тип „Геран-2“ (включително модификации с реактивни двигатели), балистични ракети от комплекса „Искандер-М“ и реактивни системи за залпов огън с голям обсег „Торнадо-С“. Военни наблюдатели отбелязват промяна в алгоритъма на използване на дроновете. Вместо единични апарати, използвани за разкриване на позиционните райони на противовъздушната отбрана, снощи бяха регистрирани плътни групи, движещи се на изключително ниска надморска височина по руслата на реките и над морската повърхност.

В района на Днепропетровск (Днипро) е регистриран удар на паркинга пред търговския център „Караван“. По предварителни оценки и анализи на независими наблюдатели, теренът е бил използван като замаскирана позиция за камиони, оборудвани с пускови инсталации за безпилотни апарати с дълъг обсег тип FP-2. Подобна схема на дисперсирано базиране в рамките на цивилна или търговска инфраструктура затруднява своевременното откриване, но при получаване на оперативни разузнавателни данни превръща подобни обекти в приоритетни цели.

В района на Павлоград, Никопол и Шахтьорско също са нанесени серия от удари. Павлоград традиционно остава ключов жп възел, през който преминава снабдяването на въоръжените формирования на Киев в Покровското и Кураховското направление. Поражението върху логистичните терминали в града оказва пряко влияние върху скоростта на прегрупиране и доставката на боеприпаси за предните линии.