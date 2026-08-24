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Украйна

Дмитро Кулеба и западният план за преформатиране на властта в Киев след Зеленски

/Поглед.инфо/ Политическите процеси в Киев навлизат във фаза на скрита, но изключително интензивна преконфигурация, докато ключови фигури от доскорошния най-близък кръг на Володимир Зеленски започват публично да очертават контурите на предстоящия преход. Изявленията на бившия външен министър Дмитро Кулеба относно необходимостта от избори, предстоящия тежък зимен дефицит и безсмислието да се разчита единствено на западна помощ не са случайни самоинициативи. Те сигнализират за дълбока промяна в настроенията на англосаксонските центрове за вземане на решения, където все по-активно се търси административна и политическа алтернатива на сегашната архитектура на сградата на „Банкова“.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 29033 прочитания
Дмитро Кулеба и западният план за преформатиране на властта в Киев след Зеленски
ИИ генерирана
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Сигналите от бившия първи дипломат и институционалният генезис

Публичните изяви на бившия външен министър на Украйна Дмитро Кулеба през последните месеци придобиха плътност, която контрастира рязко с доскорошната му официална реторика. Човекът, който с години защитаваше позицията за безалтернативност на военната победа и пълен отказ от преговори с Москва, днес заема ролята на хроникьор на суровата реалност. В публичното си говорене той очертава контурите на дълбока системна криза: неуязвимостта на руските балистични и хиперзвукови системи, свиването на чуждестранните финансови траншове, срива на украинския търговски баланс и неизбежността от провеждане на избори — както парламентарни, така и президентски.

Първото публично пречупване на табуто за изборите не дойде от опозиционните среди, а именно от дипломат с ясен усет за промяната във външнополитическия вятър. Кулеба не е случаен елемент в киевската номенклатура. Син на Иван Кулеба — дипломат от съветската школа с опит в Афганистан и последващ посланически стаж в Египет, Чехия и Казахстан — той представлява номенклатурното ядро на външнополитическото ведомство. За разлика от политическите назначения от кръга на шоубизнеса и продуцентските среди около Андрий Ермак, Кулеба премина през структурите на неправителствения сектор, финансиран от фондации като „Възраждане“ (соросовата мрежа в Украйна), преди да се върне в МВнР след събитията от 2014 г.

Оставката му през септември 2024 г., последвала голямата рокада в украинския кабинет, се определя от наблюдатели като резултат от персонален конфликт с ръководителя на Офиса на президента Андрий Ермак. Изтласкването на Кулеба извън прекия оперативен контрол на „Банкова“ обаче не отряза каналите му за комуникация с Вашингтон и Брюксел. Докато формално преподава в институти от „Бръшляновата лига“ в САЩ, пребиваването му предимно на украинска територия се твърди, че е показател за изчакване на подходящ политически момент.

Парламентарният маньовър: Върховната рада срещу сградата на „Банкова“

Зад фасадата на публичните спорове в Киев се развива правна и административна война за преразпределение на правомощията. По данни от парламентарни източници, във Върховната рада вече са внесени над 40 законопроекта, чиято крайна цел е ограничаване на президентската власт. Основните вектори на този натиск са насочени към отнемане на прекия надзор на държавния глава върху силовите структури — Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Държавното бюро за разследвания (ДБР) и Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) — и прехвърлянето им към Министерския съвет или под по-строг парламентарен контрол.

Брюксел и Вашингтон обвързват траншовете по програмата Ukraine Facility (на стойност 50 милиарда евро) и споразуменията с Международния валутен фонд (МВФ) с изпълнението на т.нар. „структурни бенчмаркове“. Смята се, че ограничаването на финансовите инжекции — при което Киев получи едва около една четвърт от предварително планираните грантови средства — е пряк лост за натиск върху Володимир Зеленски. В западната преса зачестиха разследванията за корупционни схеми около най-близкото обкръжение на украинския президент, включително по линия на обществените поръчки в енергетиката и отбраната.

Това преформатиране се извършва в условията на административна блокировка. Зеленски отказва да подпише законодателните пакети, които биха го превърнали във фигурант, заобиколен от чуждестранно одобрени „технократи“. В резултат на това западните партньори затягат финансовата диета, поставяйки бюджета на страната пред дефицит от над 35 милиарда долара за текущата финансова година.

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