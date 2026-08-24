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Александър Симов: Левицата остана извън парламента, защото загуби характер и забрави кого представлява
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с Александър Симов се поставя болезнения въпрос: има ли още бъдеще българската левица, или времето ѝ изтича? Симов говори за загубения характер, липсата на ясна идеология и необходимостта левите сили най-сетне да престанат да се делят. Но разговорът стига и до първите 100 дни на „Прогресивна България“ – външната политика на Румен Радев, бюджета, противоречивите сигнали от властта и огромния ѝ медиен проблем. Защо президентът трябва да обяснява какво всъщност са искали да кажат собствените му депутати и министри?
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