/Поглед.инфо/ Според разпространената в британския печат информация, Лондон започва пилотен проект за интеграция на украински софтуерни системи с изкуствен интелект в мрежите за наблюдение на собствената си критична инфраструктура. Твърди се, че технологиите, развивани от компанията Avengers Labs и тренирани върху хиляди часове видеозаписи от източния фронт, трябва да бъдат адаптирани за цивилно и военно наблюдение на територията на Обединеното кралство. Търговско-военната сделка включва обмен на алгоритмични масиви срещу чертежи и технологична документация за британски ракетни системи, което повдига въпроси относно реалната ефективност на софтуера и правните рамки за следене на граждани.

25.08.2026 07:29