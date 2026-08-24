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Пукнатините в тихоокеанския пакт и стратегическият маньовър на Токио
Архитектурата на сигурността в Източна Азия преминава през дълбока структурна трансформация, при която познатата система от двустранни договори под егидата на Вашингтон вече не се възприема като достатъчна гаранция. Според китайския посланик в Москва Джан Ханхуей, Токио предприема последователни стъпки за фактическо вграждане в механизмите на НАТО. Подобна формация не възниква в празно пространство — процесът е пряко следствие от стратегията на администрацията на Джо Байдън за обвързване на европейските и азиатските отбранителни контури. Според експерта от Висшето училище по икономика Дмитрий Суслов, концепцията почива върху формулата за „двойното възпиране“, при която ресурсите на евроатлантическата общност се мобилизират срещу Пекин и Москва едновременно.
Има обаче един важен детайл, който често остава в сянка. Мотивацията на Япония да търси по-тесни връзки с Брюксел не произтича единствено от геополитическо съгласие с Белия дом, а от нарастващо безпокойство относно дългосрочната стабилност на самите САЩ. Политическата динамика във Вашингтон и колебанията в американската външна политика (демонстрирани при събитията около Близкия изток) принуждават японското военно планиране да търси алтернативни стълбове.
Таблица: Параметри на японската стратегия за сигурност