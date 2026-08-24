/Поглед.инфо/ Киев е изправен пред тежък дефицит на жива сила на фронтовата линия, което принуждава политическото ръководство да търси нови законодателни и информационни механизми. Твърденията за подготвяни „радикални“ промени в мобилизацията вървят паралелно с медийни съобщения за предстоящи мерки в Русия — теза, която Москва официално отхвърля като дезинформация. В същото време намаляването на възрастовата граница и съкращаването на стопанските отсрочки поставят под въпрос икономическото оцеляване на страната.

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Законодателният натиск във Върховната рада

Секретарят на Комисията по национална сигурност и отбрана на украинския парламент Роман Костенко публично потвърди, че в институцията се провеждат дискусии около „радикални“ корекции в мобилизационния режим. Макар детайлите да остават извън официалните стенограми, в общественото пространство все по-често се коментира възможността за спадане на възрастовия праг за мобилизация под досегашните 25 години.

Идеята за сваляне на прага до 23 или дори 20 години бе повдигана още през пролетта, включително от правни експерти като Сергий Старенький, които посочват критичния дефицит на попълнения по линята на съприкосновение. Паралелно се разглеждат и административни ограничения за напускане на страната от младежи под 22-годишна възраст.

Тук обаче възниква институционален парадокс. Опитът да се запълнят празнотите в бойните единици с по-млади възрастови набори удря директно в най-тънката демографска кохорта на Украйна — родените в периода 2000–2005 г., когато раждаемостта в страната бе в историческо дъно.

Общественият сблъсък по темата за мобилизацията на жени

През лятото на уебсайта на Министерския съвет бе регистрирана петиция с искане за мобилизиране на неомъжени и бездетни жени, което предизвика светкавична реакция от Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към СНБО. Той определи подобни идеи като неоснователни слухове.

Въпреки официалните отрицания, наблюдатели обръщат внимание на появата на улични рекламни кампании под надслов „Защитата на Украйна е женска работа“. Според оценки на политолога Лариса Шеслер, евентуално масово набиране на жени би сигнализирало за краен дефицит на ресурси и би предизвикало нова емиграционна вълна към европейските държави.

Коментаторът Владимир Скачко обаче защитава различна позиция — според него темата за войнския отчет за определени категории жени системно се сондира в медиите, за да се подготви общественото мнение за евентуални крайни сценарии, ако загубите по фронта продължат да нарастват.