Бетаин срещу бягане: Молекулата, която Китайската академия на науките опитва да превърне в хапче за мързеливи

/Поглед.инфо/ Модерната биомедицина отново се опитва да продаде най-старото човешко желание: постигането на здраве и дълголетие без физическо усилие. Екип от Китайската академия на науките под ръководството на проф. Гуанхуей Лиу публикува данни, според които метаболитът бетаин, произвеждан от бъбреците по време на физическо натоварване, подмладява тъканите при лабораторни гризачи чрез блокиране на протеина TBK1. Но преди корпорациите да са започнали да опаковат триметилглицин в лъскави опаковки, суровата биологична реалност показва пробойни в теорията. Човешкият организъм не е единична химическа реакция, а сложна логистична система, която не може да бъде излъгана толкова лесно.

Мечтата за магическото хапче, което да замени трите серии клек и петте километра сутрешен крос, е на възрастта на самия индустриален човек. Тя продава добре, защото разчита на естествения стремеж към съкращаване на разходите за енергия. Когато обаче разгребете научния шум и погледнете директно в сухите данни от експериментите, картина се променя от сензационна в чисто логистична.

Методологията на китайското изследване започва с твърде тесен извадков ресурс: 13 млади, здрави мъже. Те са подложени на строг протокол — първо 45 дни пълна липса на организирана физическа активност, последвани от 25 дни интензивно бягане (по 5 километра през ден). Архивите на клиничното проучване показват, че след периода на натоварване кръвната плазма и чревният микробиом на субектите претърпяват сериозна пренастройка. Централното откритие в този молекулярен масив е рязкото покачване на бетаина — модифицирана аминокиселина, позната в химията като триметилглицин, която в този случай се синтезира предимно в бъбречния паренхим в отговор на механичния и метаболитен стрес.

За да тестват дали тази конкретна молекула носи целия товар на ползите от спорта, изследователите прехвърлят опитите върху лабораторни мишки. Чрез добавяне на бетаин във водата за пиене на възрастни гризачи е установено, че той се свързва с протеина TBK1 (TANK-binding kinase 1) — ключов ензим, управляващ имунните отговори, автофагията и възпалителните процеси, свързани с клетъчното стареене. Чрез инхибиране на свръхактивността на TBK1, бетаинът подобрява плътността на мускулните влакна, намалява системните маркери на възпаление и подобрява еластичността на дермата при опитните животни.

Тук обаче се появява фундаментален проблем, който всеки опитен изследовател вижда веднага. Всяка опитна установка с мишки страда от системния недостатък на мащабирането. Организмът на гризача реагира с висока чувствителност на монотерапии, докато при хората метаболитният шум е значително по-висок. Самият професор Гуанхуей Лиу публично признава, че директната препоръка за прием на бетаин като заместител на упражненията е научно неоправдана, тъй като фармакокинетиката и токсикологичният профил при продължителен прием от хора все още са в областта на предположенията.