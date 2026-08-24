Си Дзинпин даде указания за укрепване и разширяване на резултатите от обучението за концепция за политическите постижения

/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия Си Дзинпин наскоро даде важни указания, в които подчерта, че утвърждаването и прилагането на правилната концепция за политическите постижения е дългосрочна задача. Необходимо е непрекъснато да се укрепват и разширяват резултатите от обучението и възпитанието, като се насърчават партийните организации на всички нива, както и широките маси от партийни членове и кадри, да полагат усилия за постигане на реални резултати, които да издържат проверката на практиката, народа и историята, категоричен е китайският ръководител.

Си Дзинпин посочи, че от 18-ия Конгрес на партията (2012 г.) насам провеждането на образователни и обучителни дейности във всички партийни организации, насочени към важни и неотложни въпроси в партийното строителство за даден период, се е превърнало във важна институционална мярка. Тази образователна и обучителна кампания за утвърждаване и прилагане на правилната представа за политическите постижения, проведена под силното ръководство на Централния комитет на партията, се придържаше към принципа теоретичното обучение да присъства през целия процес, истински разследваше и коригираше отклоненията в представата за политическите постижения, съсредоточи се върху създаването на практични и ефективни институционални правила, и със строг и солиден стил на работа беше доведена до край, като постигна очевидни резултати и поставените цели.