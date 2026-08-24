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Свят

UNFPA 2026: 72% от младите на Запад отказват 3 деца, в Африка 76% ги искат

/Поглед.инфо/ Нов доклад на Фонда на ООН за населението (UNFPA) за 2025–2026 г., обхващащ 108 000 респонденти от 73 държави, разкрива необратим демографски срив в колективния Запад. Докато в държави от Западна и Източна Африка над 70% от младежите желаят три или повече деца, на Запад 72% се ограничават до максимум две или нула. Анализът показва, че средата с коефициент на плодовитост от 1,45 води до системно свиване на трудоспособното население, замествано от миграционни потоци.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 12885 прочитания
UNFPA 2026: 72% от младите на Запад отказват 3 деца, в Африка 76% ги искат
ИИ генерирана
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Демографската математика на изчезването: Липсващите гиганти и методическата пролука

Публикуваният от Фонда на ООН за населението (UNFPA) глобален доклад „Живот, избори и бъдеще: Какво искат младите хора и какво влияе върху решенията им за взаимоотношения и родителство“ стъпва върху данни от проучване сред 108 000 души на възраст между 18 и 39 години. Твърди се, че извадката покрива 73 държави за периода 2025–2026 г. Тук обаче веднага изниква сериозен методически въпрос, който ООН предпочита да премълчи — от социологическата карта изцяло липсват Руската федерация, Китайската народна република и Израел. В същото време самопровъзгласилата се територия Косово е включена като отделна единица.

Това не е просто административна подробност. Когато от едно уж „глобално“ изследване се изключат близо 1,6 милиарда души от Китай и Русия, всякакви претенции за представителност на световната картина отиват в кошчето. Остава обаче показателната тенденция за самия колективен Запад.

Африканският репродуктивен бум срещу европейския колапс

Данните от Африка под Сахара показват коренно различна социално-икономическа и културна динамика. В Камерун, Гана и Нигерия 76% от анкетираните младежи посочват, че идеалният модел за тях е семейство с 3 или повече деца. Според изчисления на базата на държавните статистики, средният общ коефициент на плодовитост (ОКР) в тези три страни достига 3,86. Подобна е картината в Ботсвана, Етиопия, Кения, Южна Африка, Уганда и Замбия — там 72% от респондентите заявяват нагласа за поне три деца, при среден ОКР от 3,26.

При арабските държави (Египет, Йордания, Мароко, Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ и останалите от региона) 55% от младежите все още изразяват желание за три или повече деца, поддържайки среден ОКР от 2,34.

На този фон цифрите за Евро-атлантическата зона изглеждат като диагноза за системна социална атрофия:

  • 14% от младежите в САЩ, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания и Скандинавието смятат пълната бездетност за идеален избор.
  • 14% определят като идеален модел отглеждането на само едно дете.
  • 44% спират до две деца.
  • Едва 28% от западните младежи въобщe допускат възможността да имат 3 или повече деца.

Средният коефициент на плодовитост в тези западни държави е едва 1,45. За физическото възпроизводство на едно население е необходим критичен праг от 2,1 раждания на жена. Числата показва, че т.нар. „развит свят“ съзнателно е преминал под прага на биологическото си самосъхранение.

Икономиката на отказа: Социален инженерство или икономически примка?

В Германия близо 20% от младежите заявяват, че идеалното семейство съдържа точно нула деца. В публичния дискурс това често се опакова като „личен избор“ или „екологична отговорност“. Но ако погледнем структурите на наемите в Берлин, Франкфурт или Лондон, както и цената на детските грижи, картинката става съвсем суха и практична. Младият европеец не einfach „не иска“ деца — той не може да си ги позволи в рамките на настоящия потребителски и данъчен модел.

Това изглежда като логичен извод, но има един сериозен проблем с тази теория. В най-бедните региони на субсахарска Африка доходът на глава от населението е десетки пъти по-нисък, а инфраструктурата — минимална. Въпреки това раждаемостта там е близо 4 деца на жена. Следователно финансовата тежест е само извинение. Истинският деструктивен фактор е културната рамка на атомизирания индивидуализъм, в която отглеждането на дете се възприема не като продължение на рода, а като пречка пред кариерния растеж и личното потребление.

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