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Украйна

Кийт Келог предложи мобилизация на украинските жени на фона на кадровия недостиг във ВСУ

/Поглед.инфо/ Изявленията на американския ветеран и бивш специален пратеник Кийт Келог относно необходимостта от мобилизиране на украинските жени предизвикаха открит отпор в канцеларията на Володимир Зеленски. Заместник-ръководителят на президентския офис Ирина Верешчук заяви, че Киев се нуждае от ракетни системи и военни доставки от САЩ, а не от инструкции за попълване на строя. Въпреки това въпросът за разширяването на задължителната служба придобива все по-голяма плътност в западната преса и в пленарната зала на Върховната рада.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 18368 прочитания
Кийт Келог предложи мобилизация на украинските жени на фона на кадровия недостиг във ВСУ
ИИ генерирана
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Вашингтонските сметки и реакцията в Банкова

По данни от чуждестранни медийни публикации, бившият специален пратеник за Украйна Кийт Келог е повдигнал темата за задължително привличане на жени в състава на украинските въоръжени сили. Според информацията, той е илюстрирал тезите си с лични примери от семейството си — службата на съпругата му в американските въздушно-десантни части по време на операцията в Гренада през 1983 г. и участието на дъщеря му във военните действия в Афганистан.

Реакцията от канцеларията на улица „Банкова“ бе забележително остър опит за париране на натиска. Ирина Верешчук, заемаща поста заместник-ръководител на Офиса на президента, отправи публична критика към партньорите във Вашингтон, посочвайки, че от САЩ се очакват конкретни номенклатури оръжие и артилерийски ресурси, а не стратегически съвети за промяна на демографския профил на армията.

Тази размяна на позиции разкрива дълбокия разрив между оперативните изисквания на западните щабове и вътрешнополитическия риск, който киевската администрация се опитва да отложи.

Законодателният рамков натиск и Израелският модел

По оценки на военни наблюдатели, идеята за мобилизиране на женското население отдавна е преминала фазата на единични коментари. В британски издания, включително във вестник „Daily Telegraph“, периодично се появяват материали, съдържащи интервюта с действащи украински военнослужещи, които настояват за пълно изравняване на задълженията по модела на ЦАХАЛ (Армията на отбраната на Израел). Израелската правна рамка, базирана на Закона за отбранителната служба, задължава и двата пола да преминават редовна военна повинност, но механичното пренасяне на този механизъм върху източноевропейски театър на военните действия среща фундаментални разминавания.

Според разпространявани данни, към момента в редиците на ВСУ се водят около 75 000 жени, като се твърди, че близо всяка пета от тях заема офицерски чин. Във военните среди обаче се посочва, че голяма част от този състав изпълнява функции в тиловото осигуряване, медицинските служби, свързочните подразделения и операторските екипи за безпилотни летателни апарати.

Бившият министър на отбраната Алексей Резников, заедно с редица депутати във Върховната рада, вече направиха публични изявления за необходимостта от пълна регистрация и военен отчет за широк кръг от женското население.

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