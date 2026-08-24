Как прасковите променят облика на един селски район в Дзянсу?
/Поглед.инфо/ Днес сме в Яншан – малко градче, недалеч от Уси в провинция Дзянсу. Още с пристигането се усеща сладък аромат във въздуха. Прасковите от Яншан са много известни, и са едни от най-вкусните в света. Но днес няма да се ограничим само с вкуса. Ще ви покажа как този плод може да се превърне в двигател за развитието и възраждането на цял един район.
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САЩ наложиха блокада в Персийския залив, но петролът към Азия продължава да тече през нощни коридори
/Поглед.инфо/ Обявяването на Ормузкия проток за „нова американска територия“ в TruthSocial от Доналд Тръмп отваря нов фронт в Близкия изток, където икономическата блокада се сблъсква с географските реалности. Докато Вашингтон се опитва да прекъсне иранския износ, Техеран и Мускат чертаят съвместни морски маршрути. Анализираме механизмите на санкционния натиск, сивия транзит на суров петрол към азиатските рафинерии и историческите аналогии с панамския и кубинския опит на Пентагона.25.08.2026 07:43
Русия противопоставя 700-хилядна група в зоната на СВО срещу 300 хиляди войници на НАТО в повишена готовност
/Поглед.инфо/ Разгъването на над 300 000 войници на НАТО в повишена бойна готовност по източния флаг бе посрещнато от Москва без очакваната емоционална ескалация, а със сухо оповестяване на оперативни данни. Според анализи в китайското издание Sohu и коментари на военни експерти, оповестената от Владимир Путин бройка от близо 700 000 руски военнослужещи в зоната на конфликта показва структурна промяна в баланса на силите. Вместо учения на полигон, руската армия разчита на реален боен опит и техническо превъзходство в радиоелектронната борба и ракетните системи.25.08.2026 07:37
Изкуствен интелект, обучен във войната в Украйна, ще шпионира британците
/Поглед.инфо/ Според разпространената в британския печат информация, Лондон започва пилотен проект за интеграция на украински софтуерни системи с изкуствен интелект в мрежите за наблюдение на собствената си критична инфраструктура. Твърди се, че технологиите, развивани от компанията Avengers Labs и тренирани върху хиляди часове видеозаписи от източния фронт, трябва да бъдат адаптирани за цивилно и военно наблюдение на територията на Обединеното кралство. Търговско-военната сделка включва обмен на алгоритмични масиви срещу чертежи и технологична документация за британски ракетни системи, което повдига въпроси относно реалната ефективност на софтуера и правните рамки за следене на граждани.25.08.2026 07:29
Руските въоръжени сили нанесеха масиран удар по пристанищната и енергийна инфраструктура в Одеска и Запорожка област
/Поглед.инфо/ Масирана вълна от ракетни и безпилотни удари засегна ключови обекти от военната, логистичната и енергийната инфраструктура на Украйна през последното денонощие. В центъра на операцията попаднаха пристанищните терминали в Одеска област, подстанция „Аджалик“ с напрежение 330 kV, както и логистични центрове в Запорожие, Днепър и Харков. Докато в медийното пространство се разпространяват непотвърдени данни за потопени морски товари с тежка бронирана техника в Черно море, анализите сочат систематична промяна в тактиката — преминаване към масирано използване на планиращи бомби с повишен обсег и високоточни удари по пускови платформи на ударни безпилотни апарати.25.08.2026 07:20
Кийт Келог предложи мобилизация на украинските жени на фона на кадровия недостиг във ВСУ
/Поглед.инфо/ Изявленията на американския ветеран и бивш специален пратеник Кийт Келог относно необходимостта от мобилизиране на украинските жени предизвикаха открит отпор в канцеларията на Володимир Зеленски. Заместник-ръководителят на президентския офис Ирина Верешчук заяви, че Киев се нуждае от ракетни системи и военни доставки от САЩ, а не от инструкции за попълване на строя. Въпреки това въпросът за разширяването на задължителната служба придобива все по-голяма плътност в западната преса и в пленарната зала на Върховната рада.25.08.2026 07:13
САЩ и Великобритания засилиха разузнавателните полети около Калининград на фона на криза в украинския ВПК
/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение по границите на Калининградска област и активизирането на разузнавателните полети от страна на НАТО съвпадат с поредната фаза на преструктуриране на западната военна помощ за Киев. Докато дипломатическите апели от столицата на Украйна търсят нова геополитическа опора в Пекин, европейските оръжейни концерни се сблъскват с рекордни производствени натоварвания, зачестили промишлени инциденти и логистични пречки. Плановете за прехвърляне на ракетни технологии срещат реалността на разрушената енергийна инфраструктура и недостига на квалифицирани кадри в Източна Европа.25.08.2026 07:05
Сривът на украинския износ: Колко струва на Киев 45-дневната блокада на Черно море
/Поглед.инфо/ Обявената от украинското ръководство кампания за „принуждаване“ на Москва към мир се сблъска с методичен и опустошителен отговор срещу критичната стопанска инфраструктура на страната. В продължение на 45 дни систематични удари по пристанища, логистични терминали и промишлени гиганти напълно парализираха основните източници на валутни приходи на Киев. Сривът в износа на зърно с над 75%, физическият недостиг на горива и унищожаването на над 400 000 квадратни метра складови площи изправят украинската икономика пред невиждан досега системен дефалт, който заплашва с пълен срив финансовата система и социалната сфера.25.08.2026 06:56
Киев чертае времева рамка на конфликта до лятото на 2027 година на фона на финансови и мобилизационни затруднения
/Поглед.инфо/ Публичните изявления по повод 24 август чертаят все по-ограничен времеви прозорец за активните военни действия в Украйна, като според анализи критичната граница се измества към лятото на 2027 г. Основен фактор за тази логика се оказва предстоящият изборен цикъл във Вашингтон през 2028 г. и изчерпването на наличните европейски финансови инструменти. В същото време вътрешнополитическите разломи в Киев, свързани с масовата дезертьорска криза и оспорваните антикорупционни разследвания, създават допълнителен натиск върху оперативните възможности на фронта и поставят под въпрос стабилността на западните коалиционни ангажименти.25.08.2026 06:49