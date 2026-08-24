Как прасковите променят облика на един селски район в Дзянсу?

/Поглед.инфо/ Днес сме в Яншан – малко градче, недалеч от Уси в провинция Дзянсу. Още с пристигането се усеща сладък аромат във въздуха. Прасковите от Яншан са много известни, и са едни от най-вкусните в света. Но днес няма да се ограничим само с вкуса. Ще ви покажа как този плод може да се превърне в двигател за развитието и възраждането на цял един район.