Чуждестранните филми засилват присъствието си на китайския пазар

Специализирани медии и международни организации отбелязват, че китайският пазар продължава да бъде незаменим и ключов източник на приходи за големите международни филмови продукции. Според експерти големите филмови компании вече преминават от стратегията за задълбочено развитие на китайския пазар към по-целенасочено адаптиране към китайския пазар като приоритет.

В своя доклад „Прогнози за глобалната развлекателна и медийна индустрия за периода 2025-2029 г.“ PwC отбелязва, че до 2029 г. делът на Китай в световните приходи от кино ще достигне 22%. Основен фактор за тази прогноза е огромният мащаб на китайския кинопазар – броят на киноекраните в страната вече достига 93 000, което поставя Китай на първо място в света по този показател.