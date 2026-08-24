Георги Марков: ПП и ДБ направиха достатъчно бели, да стоят далеч от съдебната власт! Към Радев: Не допускайте соросоидните партизани до съдебната система!

/Поглед.инфо/ Политическата есен в Европа и България започва с дълбоки геополитически промени и остри вътрешнополитически сблъсъци. На фона на глобалния залез на неолибералните мрежи и очакваните политически обрати в Германия и Франция, у нас предстои ключовият избор на нов Висш съдебен съвет. Георги Марков отправя сериозно предупреждение срещу повторното допускане на компрометирани субекти и финансирани отвън НПО-та до управлението и кадровата политика на българското правосъдие.

Уважаеми читатели, след лятната горещина, от 6 септември, започва политическата жега в Европа и у нас. Ето някои истини, които няма да чуете по Сорос ТВ – Нова и БТВ, и Радио Сорос – БНР.

1. Точно след две седмици Германия ще се събуди с нова съборена стена след Берлинската на 9 ноември 1989 г.

Отново, както и тогава, ще я съборят героичните източни германци, този път в Саксония-Анхалт на регионалните парламентарни избори на 6 септември. Алтернатива за Германия с Алис Вайдел ще нанесе съкрушителна победа на управляващите. Тя ще победи партията на Мерц с над 20%, а социалистите са на ръба на влизане с 5%.

Пада изградената стена на цензура и репресии срещу Алтернатива за Германия, която за първи път ще има свой млад и харизматичен премиер в лицето на Улрих Зигмунд.

2. Най-лошият сън на великия политик Франц Йозеф Щраус се сбъдна. Коалицията ХДС/ХСС не можа да предотврати появата вдясно от нея на нов истински десен политически субект. AFD е вече несъмнена първа политическа сила и води с близо 8% пред управляващия мандатоносител начело с Мерц.

Промяната в Германия ще тече от изток на запад, от саксонците към баварците и швабите, където Вайдел е вече на 20% в провинциите на „Ауди“ и „Мерцедес“.

3. Вчера орбанистката Алис Вайдел хвърли бомбата по популярната ZDF: „При победа на AFD Германия ще излезе от Шенген и ще затегне границите. Никакви афганистанци няма вече да идват, а дошлите над милион сирийци ще бъдат експулсирани. При победа на AFD Германия ще излезе от еврозоната, тъй като е била много по-силна с марката. Партията на Мерц, който не е искан от 85% от германците, никога вече няма да управлява“.

Като увертюра предните дни Алис рече, че ще сложи край на санкциите срещу Русия, ще отиде при Тръмп, а след това при Путин да преговаря за нова тръба и евтина руска енергия.

4. Днес се събира Коалицията на желаещите. Веднага възниква елементарният въпрос: какво желаят Анди Бърнам, Мерц и Макрон? Може би желаят спасение?!

Ако ще спасяват украинския народ, имат два хода – да подпомагат Тръмп в усилията му за мир, тъй като Украйна няма карти за победа, по думите на президента, или да влязат в Украйна начело със своите армии, за да я освободят.

За жалост коалицията беше създадена като коалиция „Анти-Тръмп“ и изпълнява политиката на старата американска администрация на Байдън, Сорос, Нюланд и компания. Нямат и кураж, и сили да влязат в Украйна и да размажат руснаците.

Така излиза, че Коалицията на спасението иска да спаси само Зеленски, защото удължаването на войната ще доведе до още повече украински жертви, а в Киев зимата няма да може да се живее. Ще замръзнат тоалетните и следват, наред с всичко, и епидемии.

Коалицията на спасението е интересен правен субект! Тя не е институция или орган на ЕС или НАТО, а неформална седянка за спасение на провалени политици, които гледат да оцелеят, отклонявайки общественото мнение с руска заплаха.

Както се видя, Стармър се оказа неспасяем случай и беше изритан от собствената си партия. Същото може да сполети Мерц още на 21 септември след загуби в Рощок, Шверин и Берлин. Макрон има още 7 месеца безславно завършване на мандата, а щял да прихваща руските ракети, след като партията му не може да прихване френските избиратели да гласуват за нея.

Прочее, важно е да се отбележи истината – Франция, Германия и Англия заседават днес и ще обещават помощ на Зеленски, но и в трите страни първите политически сили и техните лидери са срещу него и за диалог с Русия: Льо Пен, Вайдел и Фараж.

5. В България предстои също гореща политическа есен, свързана с избора на нов ВСС и държавен глава.

Вчера в медиите излезе информация от парламентарната фракция на управляващите, от която става ясно, че те ще избират нов ВСС с партизаните на Сорос от ПП и ДБ.

Много предложения за членове на ВСС имало от НПО. Най-вероятно от тези НПО, които са свързани не със селското стопанство, а със съдебната власт.

Ами всичките НПО в България, свързани с правната ни и съдебната система в частност, са свързани със Сорос и „Америка за България“. Като се започне с Института за правни инициативи на юридическия пакостник Христо Иванов и се мине през Съюза на съдиите, Хелзинския комитет и прочее, та се стигне до „Правосъдие за всеки“. Наред с неконституционното финансиране от чужбина те извършват и ярка политическа дейност, което е забранено в основния закон.

И понеже е модерно да се говори за модели, няма по-голямо проклятие от Модела „Сорос“ в България, натрапен ни след победата на Байдън от Посолството, „Америка за България“ и онзи О'Брайън, дето дойде от Америка да ми лупа с „Магнитски“ и по Радио Сорос – БНР ни каза да си сменим главния прокурор. Такава инвазия не си позволиха спрямо съдебната ни власт дори съветските другари. Командваха ни, но ни пазеха и авторитета ни.

Надявам се Румен Радев, когото уважавам, да си спомни злополучното участие на ППДБ в правния ни живот начело с другаря Христо Иванов, чийто епилог беше неговата Конституция. Партизаните на Сорос създадоха огромен проблем в целия ни обществен живот и съсипаха правната ни система, а сега те, които са част от проблема, ще го решават. Та именно техният неолиберален шеф на ВКС в Съдебната палата на Пленум на този важен съдебен орган чете ярко политическо слово, което ме върна в комунизма. Тогава Пленумът на Върховния съд излезе с постановление за претворяване на дело на решенията на Юлския пленум на БКП.

Радев има в отбора си един много умен човек, който казва в прав текст неудобни истини – Иво Христов. Може би затова не е външен министър, за да не изтряска нещо недипломатично като онзи грък Варуфакис, дето ги хвърли в тъч финансовите министри на ЕС.

Та е прав Христов, че трябва да се откажем от ненормалното в политиката, което вече не ни е необходимо – цензура, примитивна русофобия, третия пол, незаконната миграция, за която вече в Англия има брошура „Не изнасилвайте, особено под 16-годишните“.

Затова, изхождайки от неговото съждение, считам за ненормално участието на партизаните от ПП и ДБ в избора на членове на ВСС.

Не ги наричам бивши хора с лафа на Рашков, ама да седят по-далече от съдебната власт. Достатъчно бели направиха.

Всъщност, не е нормално и да гласуваме машинно. Никъде в Европа го няма. След като Тръмп изнесе за топките Мадуро го няма и във Венецуела. Затова партиите, считайки себе си за проевропейски, не трябва да играят в този свирен мач и призоват своите избиратели да не участват във вота. Дори може публично да покажат решението на КС на Германия, а и да помолят Мъск да повтори, че знае как се манипулира машинен вот.

Накрая ще разочаровам всички соросоиди. Демократическата партия на САЩ вече се разделя с ерата на Клинтън, Обама и Байдън. С други думи, с ерата „Сорос“. Вътрешните избори се печелят вече в партията не от неолиберали, а от комунисти ислямисти като кмета на Ню Йорк. Неслучайно Тръмп свиква изненадващо извънреден конгрес на републиканците. Вижте на видео как си го обичат в Северна Каролина и особено в армията.