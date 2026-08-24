Глобална картография на оцеляването: Когато фауната пренаписва границите си извън научните догми

/Поглед.инфо/ Внезапната регистрация на гнездо на маслинова костенурка (Lepidochelys olivacea) на изкуствено урбанизирания бряг на остров Саадият в Абу Даби не е просто приятна новина за природозащитниците. Тя е симптоматичен сигнал за разместване в морските биоценози. При нива на успеваемост от едва 37% при излюпването, това изолирано събитие повдига въпроси относно логистиката на оцеляването, термичния стрес във водите на Персийския залив и реалните причини за появата на вид, чиито основни гнездови ареали се намират на хиляди километри в Индийския океан.

Термичен капан и архивно гробище в плитката вода

Официалният доклад на Агенцията по околна среда на Абу Даби (EAD), разпространен чрез Emirates News Agency (WAM), регистрира полагането на 109 яйца на 29 март, от които след инкубационен период до 25 май едва 40 костенурки достигат водата. Този сравнително нисък процент на излюпване от приблизително 37% премахва всякакъв романтичен ореол около събитието. За да оцелее един морски влечуг в плитките и изключително солени води на Персийския залив, където летните температури на повърхността редовно надвишават критичните прагове, се изисква брутална физиологична адаптация. В учения свят е известно, че прекомерно високата температура на пясъка не просто променя съотношението на половете при излюпването, но и причинява деформации или летален изход за ембрионите.

Подозренията, че тук не става дума за случайно объркана женска, а за по-дълбок морски феномен, накараха изследователите от университета Халифа да прибегнат до генетично секвениране. Резултатите потвърдиха 99% съвпадение на ДНК пробите с Lepidochelys olivacea. Това е едва третият регистриран вид морска костенурка, гнездящ в емирството, след традиционната ястребоклюна костенурка и намерената през 2023 г. зелена костенурка. Въпросът обаче не е в списъка с видове, а в ресурсите. Маслиновата ридли разчита на изобилие от медузи, ракообразни и мекотели. Прекомерният улов, солеността на водата поради индустриалните опреснителни инсталации в региона и постоянното застрояване на бреговата линия превръщат персийския плиткач в изключително враждебна среда. Камерата със слънчево захранване, поставена от EAD, е модерна технологична патерица, но тя не променя температурата на субстрата.