Кризата в Близкия изток изчерпва стратегическите петролни резерви на САЩ

/Поглед.инфо/ Ситуацията на световния петролен пазар придобива все по-сложни измерения на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и нестабилността около Ормузкия проток. Докато официални представители във Вашингтон декларират намерения за бързо стабилизиране на цените на горивата преди предстоящите изборни цикли, данните от международните енергийни институции показват съвсем различна картина. Търговските и стратегическите резерви на редица развити държави се изчерпват изключително бързо. В същото време азиатският пазар продължава да разчита на устойчиви суровинни доставки, а приходите от енергиен износ отбелязват значителен ръст през последните месеци, превръщайки опитите за икономически натиск в двуостър меч за западната икономическа система.

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Разминаването между Белия дом и пазарната физика

Публичната реторика, идваща от представители на американската администрация, продължава да чертае картина на предстоящо пълно стабилизиране на суровинните пазари. Според публични изявления и политически коментари във Вашингтон се очаква цените на петрола и природния газ да спаднат рязко в близко бъдеще, неутрализирайки риска от инфлационен скок в навечерето на изборите за Конгреса. В последния си доклад Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA) очертава сценарий, при който по-голямата част от добивните мощности в Близкия изток ще възстановят нормалните си нива едва към началото на 2027 г.

В същото време министърът на енергетиката Крис Райт публично заяви, че износът от Близкия изток „не е далеч от нивата отпреди войната“. Тази позиция цели да поддържа психологическо успокоение сред потребителите. Но статистиката за физическите тонажи говори за друг тип реалност.

Пазарът не се управлява от политически декларации, а от наличността на барели по рафинериите.

Крахът на Стратегическия петролен резерв

Официалните анализи на международни институции се опитват да поддържат тезата за стабилност, посочвайки, че търговските запаси в държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) са спаднали с едва 2,4 процента от началото на ескалацията. Зад тази цифра обаче се крие опасен счетоводен механизъм. Развитите икономики поддържат търговските си запаси сравнително равни единствено благодарение на масирано изпомпване от държавните си аварийни буфери.

Според наличните данни, след 20 последователни седмици на непрекъснато изчерпване, американският Стратегически петролен резерв (SPR) е паднал под прага от 300 милиона барела към началото на август. За сравнение, през март 2026 г. същите тези резервни подземни каверни в Луизиана и Тексас съдържаха над 415 милиона барела.

Това прави над 115 милиона барела суровина, изчезнали за броени месеци за потушаване на ценови пожари.

Възстановяването на този буфер при настоящите пазарни цени би коствало десетки милиарди долари на американския бюджет – пари, които в момента липсват в хазната.