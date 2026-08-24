/Поглед.инфо/ Натискът за засилване на френското военно присъствие и доставката на зенитно-ракетни комплекси със среден и далечен обсег бележат нова фаза в европейската геополитическа стратегия. Докато Вашингтон прекалибрира прекия си ангажимент и ограничава достъпа до критична спътникова инфраструктура, Париж и Лондон се опитват да поемат инициативата чрез комплексите SAMP/T и ракетите Aster 30. Подобен курс обаче сблъсква европейските столици с сериозни логистични реалности, технологични ограничения и липса на достатъчен промишлен капацитет за поддържане на продължителен конфликт от висока интензивност.

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Технически дефицити на френско-италианския комплекс SAMP/T и ракетите Aster 30

В медийната публикация на Елена Караева се посочва, че френският президент Еманюел Макрон е потвърдил намерението на Париж да предостави на Киев допълнителни противовъздушни системи SAMP/T (известни във Франция като MAMBA), въоръжени с зенитни управляеми ракети Aster 30. Твърди се, че тези зенитни ракети притежават обсег на действие от 35 до 120 километра срещу аеродинамични цели и ограничени възможности срещу тактически балистични ракети. Внимателният преглед на структурата на френските военновъздушни и космически сили (Armée de l'Air et de l'Espace) обаче разкрива фундаментален дефицит в количествения състав на тези оръжейни системи.

Към днешна дата френската държава разполага с общо 8 оперативни батареи SAMP/T, а италианските сухопътни войски притежават едва 6. Самият консорциум Eurosam (съвместно предприятие между MBDA France, MBDA Italy и Thales) произвежда зенитните тела Aster 30 в производствените си площадки в Бурж и Сесто Календе при изключително нисък годишен темп. В доклади на Комисията по отбрана към Френското национално събрание се признава, че цикълът за изработка на една ракета Aster 30 от момента на поръчката до нейната доставка отнема близо 24 до 36 месеца. Това означава, че дори при пълно мобилизиране на френския отбранителен капацитет, Париж не е в състояние да покрие високия процент на изразходване на зенитни боеприпаси, който се наблюдава на източния театър на военните действия.

Самата платформа SAMP/T разчита на многофункционалния радар Arabel (или по-новата версия Kronos Grand Mobile High Power при съвместните италиански модификации), чиято устойчивост на системи за активна радиоелектронна борба (РЕБ) не е изпитвана в условия на интензивен сблъсък с технологично равен противник.

Космическият възел: Eutelsat-OneWeb срещу Starlink

Според анализа на Караева, ключов фактор в ескалационната реторика на Париж е опитът за заобикаляне на ограниченията, наложени от американската компания SpaceX по отношение на сателитната мрежа Starlink. В Публикацията се твърди, че Белият дом и Пентагонът, съвместно с Илон Мъск, са отказали да предоставят достъп до мрежата за координация на удари по руски летища и граждански обекти на голяма дълбочина. Това принуждава френските и британските военни щабове да потърсят алтернативна космическа инфраструктура.

Сделката по сливането на френския сателитен оператор Eutelsat с британската нискоорбитална мрежа OneWeb бе оформена с цел създаване на европейски конкурент в сферата на спътниковите комуникации. Различията между двете системи обаче са огромни от гледна точка на оперативните параметри:

Брой спътници в орбита: Starlink разполага с над 6000 активни микроспътника на ниска околоземна орбита (LEO), докато съзвездието на OneWeb наброява малко над 600 апарата.

Starlink разполага с над 6000 активни микроспътника на ниска околоземна орбита (LEO), докато съзвездието на OneWeb наброява малко над 600 апарата. Закъснение на сигнала (Latency): При Starlink закъснението варира между 25 и 40 милисекунди, което е от решаващо значение за телеуправлението на FPV-дронове и крилати ракети. При геостационарните спътници на Eutelsat закъснението надхвърля 500 милисекунди, което ги прави абсолютно неприложими за тактическо управление на безпилотни апарати в реално време.

При Starlink закъснението варира между 25 и 40 милисекунди, което е от решаващо значение за телеуправлението на FPV-дронове и крилати ракети. При геостационарните спътници на Eutelsat закъснението надхвърля 500 милисекунди, което ги прави абсолютно неприложими за тактическо управление на безпилотни апарати в реално време. Устойчивост на смущения: Наземните терминали на OneWeb са значително по-големи, консумират повече енергия и притежават по-висока топлинна и радиосигнатура, което ги прави лесни за откриване от комплексите за радиотехническа разузнавателна дейност 1Л269 „Красуха-24“ и „Мурманск-БН“.

Без пълноценно американско сателитно разузнаване и смущаващи отказвания на достъп до GPS/NAVSTAR корекции за френските крилати ракети SCALP-EG, залозите на Париж за "космическо превъзходство" остават теоретична конструкция, която не намира потвърждение на фронтовата линия.