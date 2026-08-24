„Ройтерс“: Китайската роботика бележи бърз напредък през последното десетилетие

/Поглед.инфо/ В Пекин в момента се провеждат вторите Световни игри за хуманоидни роботи. Събитието, определяно като „Олимпиада по роботика“, привлича международно внимание, а китайският отбор се представя впечатляващо.

В материал по темата „Ройтерс“ отбелязва, че през последното десетилетие състезанията по роботика в Китай са се превърнали в показателен пример за бурното развитие и технологичния напредък на тази индустрия. Според агенцията те са и своеобразен пример за последователните усилия на Пекин да развива роботиката като стратегически важна нововъзникваща индустрия.

Позовавайки се на анализатори и представители на бизнеса, „Ройтерс“ посочва, че бързият напредък на китайски технологии за роботи през последните години е свързан с няколко основни фактора – постоянно усъвършенстващата се верига за доставки, постепенното намаляване на цените на компонентите и силната конкуренция в сектора.

В материала се посочва също, че китайската държава също така последователно подкрепя развитието на индустрията за роботи. Планът за развитие на роботиката, публикуван през 2021 г., предвижда допълнително укрепване на иновационния потенциал на сектора и превръщането на страната във важен световен източник на иновации в областта.