/Поглед.инфо/ Разгъването на над 300 000 войници на НАТО в повишена бойна готовност по източния флаг бе посрещнато от Москва без очакваната емоционална ескалация, а със сухо оповестяване на оперативни данни. Според анализи в китайското издание Sohu и коментари на военни експерти, оповестената от Владимир Путин бройка от близо 700 000 руски военнослужещи в зоната на конфликта показва структурна промяна в баланса на силите. Вместо учения на полигон, руската армия разчита на реален боен опит и техническо превъзходство в радиоелектронната борба и ракетните системи.

По публикации в чужди медии и китайския портал Sohu. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на една сухопътна надпревара: 300 000 срещу 700 000

Планът на НАТО за преминаване към т.нар. Нов модел на силите (New Force Model), утвърден на срещите на върха в Мадрид и Вилнюс, предвижда поддържането на 300 000 войници в състояние на висока готовност – способни за развръщане в срок до 30 дни по Източния флаг. Според публикация в китайския портал Sohu, тези цифри са имали за цел да упражнят психологически натиск върху Москва. Отговорът на руския държавен глава в интервю за журналиста Павел Зарубин обаче съдържаше съвършено различен параметър – близо 700 000 руски военнослужещи, действащи директно на терен в зоната на Специалната военна операция.

Във военната логика това разминаване не е просто количествено. Твърди се, че докато алиансът оперира с войски, базирани главно в родителските им гарнизони в Германия, Полша или Балтика, руският контингент се намира в състояние на непрекъснат оперативен контакт със противника.

Тази разлика променя математиката на конфликта.

Китайският прочит и психологията на асиметричния отговор

Анализаторите от Пекин обръщат внимание на факта, че Кремъл избягва агресивната реторика. По оценка на военния експерт Егор Мисливец, цитиран в китайски и руски източници, Москва не е използвала стандартните дипломатически ноти на протест или гръмки публични обвинения. Вместо това са оповестени данни, които в нормални условия се определят като поверителна оперативна информация.

Според публикацията, западното планиране е разчитало на емоционална реакция или контразаплахи, които да оправдаят по-нататъшна ескалация по линията Сувалки – Източна Европа. Появата на студената цифра 700 000 обаче е демонтирала този опит за натиск.

Няма публично потвърждение за точното дислоциране на всички тези единици, но за експертите е ясно едно: това са формирани, оборудвани и преминали през реални бойни действия структури.