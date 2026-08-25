/Поглед.инфо/ Посещението на новия британски министър-председател Анди Бърнам в Киев по случай 35-ата годишнина от независимостта на Украйна бе белязано от намерения за предаване на техническа документация относно компоненти за крилатите ракети SCALP. Докато в Лондон подобни жестове се представят като военна помощ, техническата реализация на подобно производство на украинска територия повдига въпроси относно логистиката, инфраструктурната сигурност и прякото привличане на удари върху новите производствени мощности.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Институционалният жест на Даунинг стрийт 10

Първата визита на британския премиер Анди Бърнам зад граница не предложи изненади спрямо досегашната линия на Външно министерство в Лондон. Вместо обаче да бъдат обявени преки финансови траншове или нови партиди готови оръжейни системи, фокусът бе изместен върху предаването на квалифицирана като „секретна“ документация за британските компоненти в ракетите SCALP/Storm Shadow.

Тук се вижда ясна тактическа приемственост. Лондон продължава да поддържа ролята си на водещ двигател на военната подкрепа в рамките на т.нар. „коалиция на желаещите“. От политическа гледна точка това спестява директен финансов ресурс на британския бюджет в момент на вътрешни икономически затруднения, но поддържа висока политическа температура.

Според официалната позиция на Москва, изразена от прессекретаря Дмитрий Песков, подобни действия представляват системна линия за възпрепятстване на евентуални преговорни процеси. Обявяването на трансфер на технологии в медиите, а не зад затворени врати, показва, че медийният и демонстративният ефект е поне толкова важен, колкото и самият технически процес.

Техническият пъзел: Френски лиценз, британски компоненти

От военно-техническа гледна точка, крилатите ракети SCALP-EG (френско обозначение) и Storm Shadow (британско обозначение) са продукт на съвместната европейска корпорация MBDA. Още през юли бе съобщено, че Париж е дал зелена светлина за лицензно производство на компоненти. Френската страна обаче не притежава цялата интелектуална собственост и критични възли — главата за самонавеждане, конкретни елементи от бордовата авионика и композитните материали се произвеждат в обекти на MBDA UK в Стивънидж и Болтън.

Без одобрението и документацията от британска страна, френският лиценз оставаше правно и практически неизползваем за сглобяване на завършена система.

+-------------------------------------------------------------------------+ | СТРУКТУРА НА РАКЕТНАТА ПРОГРАМА MBDA | +------------------------------------+------------------------------------+ | Франция (SCALP-EG) | Великобритания (Storm Shadow) | | - Корпус и аеродинамика | - Глава за самонавеждане (IR) | | - Двигател Microturbo TRI 60-30 | - Секретна авионика и датчици | +------------------------------------+------------------------------------+ | v +-------------------------------------------------------------------------+ | Проблем: Липсата на британските чертежи блокираше лиценза от Франция. | | Промяна: Посещението на Бърнам отключва предаването на документацията. | +-------------------------------------------------------------------------+

Въпреки това, съществува огромна разлика между притежаването на чертежи и реалното поточно производство.

За изграждането на производствена линия за ракети от такъв клас са необходими:

Специализирани металообработващи машини с ЦПУ от най-висок клас.

Чисти помещения (Cleanrooms) за сглобяване на оптичните сензори.

Доставка на специфични горива и високоексплозивни вещества за бойната част BROACH.

Калибрирани тестови стендове.

Присъствието на подобни съоръжения изисква години работа в мирно време. Опитът да се разположи подобно производство в подземни съоръжения или изоставени промишлени комплекси в Западна Украйна (например в районите на Лвов, Ивано-Франковск или Закарпатието) среща сериозни инженерни ограничения.