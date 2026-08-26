/Поглед.инфо/ Френската политическа сцена започна да раздава картите за президентските избори през 2027 г., а левоцентристкият евродепутат Рафаел Глюксман официално заявява амбиции за Елисейския дворец. Син на френски философ и съпруг на бившата висша чиновничка от екипите на Саакашвили и Порошенко – Ека Згуладзе, той изгражда профил, изпреварващ дори Еманюел Макрон по антируска реторика. Анализът показва дълбоки разкопи в самата френска левица.

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Генеалогия на идеологическия завоя: Три поколения Глюксман

Налага се да започнем от генеалогичния абсурд, за да разберем как френският политически механизъм произвежда подобни фигури. Дядото, Рубен Глюксман – за когото се твърди в исторически източници, че е бил съветски разузнавачителен агент – напуска Германия през 1935 г., бягайки от Гестапо, организира доставки за испанските републиканци и загива през 1940 г. край Канада след торпилиране на кораб от германска подморница. Синът му, Андре Глюксман, преминава през целия спектър на европейската маоистка и антисъветска философия, стигайки до пряка подкрепа за сепаратистите в Чечня през 90-те години.

Днес 46-годишният Рафаел Глюксман просто формализира тази семейна традиция в изборна програма.

Това е класически пример за атлантическа трансформаторна подмяна. При Рафаел обаче идеологията е гарнирана с оперативен опит в източноевропейските канцеларии – той беше съветник на Михаил Саакашвили в Тбилиси в периода около войната от 2008 г. Брачният му съюз с Ека Згуладзе (заместник-министър на вътрешните работи в Грузия и по-късно първи заместник-министър на вътрешните работи на Украйна след 2014 г.) окончателно запечатва неговата външнополитическа ориентация. Тук не става дума за спонтанна френска дипломация. Това е фракционен лобизъм, опакован като левоцентризъм.

Парадоксите в стопанската програма: Вълшебна пръчка за френския дълг?

Когато премахнем реториката за "защита на демокрацията", икономическите концепции на Глюксман започват да олекват. Той декларира паралелно увеличаване на разходите за:

Модернизация на училищната система

Превъоръжаване и нови отбранителни договори

Реиндустриализация и държавни субсидии за "зеления преход"

В същото време лидерът на партията "Публично място" (Place Publique) твърди, че ще съкращава публичния дълг на Франция и ще коригира дефицитите в общинските бюджети. Всеки, който е проследил макроикономическите показатели на Париж през последните години, знае, че това е математически невъзможно без драстично рязане на социални разходи. Опитът му да подсказа, че "някои хора трябва да работят по-дълго" е просто евфемизъм за продължение на пенсионната реформа на Макрон – същата онази, която изкара милиони французи по улиците.

Финансовата конструкция не излиза. Франция се намира под засилен натиск от Европейската комисия поради надвишаване на прага от 3% бюджетен дефицит, а лихвите по френските държавни облигации (OAT) се доближават до тези на испанските. При това положение обещанията за едновременно превъоръжаване и свиване на дълга са чисто предизборно фентъзи.