Абонирай се
Свят

Защо Белият дом изкара ракетни комплекси на игрището за голф

/Поглед.инфо/ Появата на военна техника от състава на противовъздушната отбрана на частно игрище за голф в Ню Джърси не е просто шоу за медиите. Докато Доналд Тръмп играе в Бедминстър, армейски системи AN/TWQ-1 Avenger и радари AN/MPQ-64 Sentinel патрулират около дупките на зеления терен. Охраната на американския президент вече не се изчерпва с момчета с тъмни очила, а се превръща в полева военна операция срещу асиметрични заплахи.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 26267 прочитания
Защо Белият дом изкара ракетни комплекси на игрището за голф
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Армейска техника срещу цивилни летателни апарати

Когато брониран автомобил Humvee, преоборудван в мобилна система за противовъздушна отбрана с осем ракети FIM-92 Stinger и 12.7-мм тежка картечница FN M3P, паркира до моравата на частен клуб, това вече не е протокол. Това е диагноза за държавата. Според публикувана информация в специализираното издание The War Zone, по време на турнир в Бедминстър (окръг Съмърсет, Ню Джърси) през август 2026 г., присъствието на зенитни комплекси SHORAD (Short Range Air Defense) е било визуално потвърдено.

Официалното обяснение, разпространявано през медийни канали, препраща към "иранска заплаха" и потенциални атаки с дрон. Но фактите от последните две години показват съвсем различен вектор на риска.

На 10 август изтребители F-16 от състава на Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) прихванаха два леки цивилни самолета, нарушили временните ограничения за полети (TFR) над района. Инцидентът завърши без стрелба, но той илюстрира нервността на оперативните щабове.

Хронология на пробойната сигурност: От Палм Бийч до Бедминстър

Традиционният арсенал на Тайните служби (Secret Service) очевидно банкрутира пред новите реалности. Заплахите срещу Тръмп не са теоретични упражнения по сигурност.

ДатаЛокацияОръжие / СредствоЗадържано лице / Резултат
15 септември 2024 г.Голф клуб „Тръмп Интернешънъл“, Уест Палм БийчСКС (карабина „Симонов“) с оптичен мерникРайън Устави Рут (осъден на доживотен затвор)
3 август 2026 г.„Тръмп Нешънъл“, КалифорнияПистолет, експанзивни патрони, фалшива значкаДжанин Джон Таеле (затвърден оглед на обекта)
10 август 2026 г.Частен клуб в Бедминстър, Ню ДжърсиНарушаване на въздушното пространство от 2 самолетаПрихващане от F-16 на NORAD

Случаят с Джанин Джон Таеле показва системен пропуск. Лицето е наблюдавало обекта дни наред, ползвало е бинокъл и тефтери с описания на охраната, преди да бъде спряно. Според разпространените данни от разследването, у него са намерени куршуми с контролирана деформация (експанзивни), проектирани за максимално поражение на меки тъкани.

Пита се: как подобни субекти стигат до периметъра? И дали ракетната система Avenger на поляната пази от дронове, или служи за психологическо спиране на вътрешни радикатори?

Кой държи спусъка: Ракетите срещу дронове или политическият радикализъм?

Въпросът за това кога зенитният комплекс се превърна в задължителен атрибут за американски политици изисква връщане към институционалния контекст. Според официални изявления на NORAD, комплексите Avenger се управляват от 263-то командване за противовъздушна и противоракетна отбрана на Сухопътните войски на САЩ (263rd Army Air and Missile Defense Command). Същите системи от години са позиционирани по покривите на правителствените сгради във Вашингтон. Пренасянето им в провинциални голф клубове обаче е прецедент.

Официалната линия за "иранска следа" звучи удобно за Белия дом, но вътрешнополитическата динамика сочат друго. Години наред политическият дебат в САЩ премина границата на институционалния тон.

Още през ноември 2023 г. конгресменът Дан Голдман заяви в телевизионен ефир, че Тръмп "трябва да бъде елиминиран" (по-късно оттеглено с извинение за погрешно избран глагол). Медийни анализи като този в Business Insider публично разиграваха правните хипотези при смърт на кандидат-президент по време на първичните избори. Когато политическото говорене нормализира физическото премахване, резултатите не закъсняват.

Задържането на въоръжен мъж пред дома на съдия Брет Кавано през 2017 г. и стрелбата срещу конгресмена Стив Скализ на бейзболно игрище във Вирджиния бяха първите симптоми. Ескалацията доведе до убийството на консервативния активист Чарли Кърк през септември 2025 г. от Тайлър Робинсън – събитие, което окончателно погреба илюзията за вътрешна стабилност.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Защо свлачището в Сидзан беше толкова опустошително?
Поглед към Китай

Защо свлачището в Сидзан беше толкова опустошително?

/Поглед.инфо/ В 10:30 часа на 26 август пекинско време свлачище от непалската страна на границата в района на граничния пункт Дзилун, Шигаце, автономния район Сидзан, доведе до значителни човешки жертви, а редица хора са все още в неизвестност.

28.08.2026 21:15
Държавната комисия за развитие и реформи: т.нар. „китайско изтласкване“ е поредна атака и очерняне на Китай
Поглед към Китай

Държавната комисия за развитие и реформи: т.нар. „китайско изтласкване“ е поредна атака и очерняне на Китай

/Поглед.инфо/ По повод твърденията на чуждестранни аналитични центрове за т.нар. „китайско изтласкване“ говорителят на Държавната комисия за развитие и реформи Ли Чао заяви, че това понятие се основава на логиката на игра с нулев резултат и представлява поредна атака срещу Китай.

28.08.2026 21:00
Яков Кедми: Ако британци насочват ракетите срещу Русия, отговорът може да бъде жесток
Свят

Яков Кедми: Ако британци насочват ракетите срещу Русия, отговорът може да бъде жесток

/Поглед.инфо/ Великобритания върви към опасна ескалация с Русия, докато Европа предлага мирни планове, които обсъжда практически сама със себе си. В разговора с Яков Кедми се анализира какво действително може да стои зад контактите между американските и руските разузнавателни служби, защо не се вижда реален канал за преговори между Москва и европейските столици и каква е ролята на Лондон в украинския конфликт. Особено остро Кедми коментира идеята за производство и използване на западни ракети от Украйна и предупреждава, че ако британски или френски военни фактически участват в насочването им срещу руски цели, Москва може да разглежда това като пряко участие във войната.

28.08.2026 18:30
Сривът в доставките на урея и амоняк застрашава 35 процента от световната реколта
Свят

Сривът в доставките на урея и амоняк застрашава 35 процента от световната реколта

/Поглед.инфо/ Световният пазар на зърнени култури навлезе в фаза на системно структурно пренареждане, предизвикано от едновременното съвпадение на климатични аномалии, прекъсвания в доставките на минерални торове и военни рискове по ключови морски маршрути. Според анализи на западни издания и данни от Министерството на земеделието на САЩ (USDA), комбинацията от суша в речните артерии на Европа и Америка и военното напрежение около Ормузкия и Баб ел-Мандебския проток създава дефицит, който надхвърля традиционните сезонни колебания. Докато производствените капацитети в Северна Америка и Евразия показват вътрешна стабилност, зависимите от внос държави в Близкия изток и Северна Африка са изправени пред рязък скок на разходите за логистика и преработка.

28.08.2026 18:23
Руските удари по украинските металургични комбинати засягат суровинната база на европейската индустрия
Европа

Руските удари по украинските металургични комбинати засягат суровинната база на европейската индустрия

/Поглед.инфо/ Серията от въздушни удари срещу ключови украински индустриални и транспортни възли в Запорожие, Кривой Рог и Одеса надхвърля тесните рамки на тактическите действия на бойното поле. Спирането на производството в гиганти като „АрселорМитал Кривой Рог“ и „Запорожстал“ уврежда критичните вериги за доставка на желязна руда и полуфабрикати към Европейския съюз. Това засяга пряко финансовите интереси на институционални инвеститори като BlackRock и Vanguard и подкопава индустриалните плановни структури на Брюксел.

28.08.2026 18:12
Анастасия Гешева: Тайният полет към Москва – какво принуди Вашингтон да търси Русия?
Свят

Анастасия Гешева: Тайният полет към Москва – какво принуди Вашингтон да търси Русия?

/Поглед.инфо/ Какво стои зад загадъчното посещение на директора на ЦРУ в Москва и защо около него възникнаха версии за много по-голяма дипломатическа операция? В първата част на разговора ми с геополитическия анализатор Анастасия Гешева обсъждаме възможната връзка между Русия, САЩ, Израел, Турция, Сирия и Иран, паралелната дипломатическа активност и опасната ескалация около Украйна. Говорим и за новата роля на Великобритания, икономическата криза в ЕС и въпроса дали русофобията вече се превръща в основен инструмент за политическо оцеляване на европейските елити. Водещ: Владимир Трифонов

28.08.2026 18:00
Системата за трансгранични плащания в юани вече обхваща 192 държави и региона
Поглед към Китай

Системата за трансгранични плащания в юани вече обхваща 192 държави и региона

/Поглед.инфо/ Според последни данни на Китайската народна банка системата за трансгранични плащания в юани вече обхваща 192 държави и региона. Към края на юни 2026 г. в нея участват 210 преки и 1619 косвени участници, като услугите се предоставят чрез над 5200 банкови институции.

28.08.2026 17:45
Си Дзинпин: Запазването на живота на хората е на първо място в спасителните операции на границата с Непал
Поглед към Китай

Си Дзинпин: Запазването на живота на хората е на първо място в спасителните операции на границата с Непал

/Поглед.инфо/ Днес политбюро на ЦК на ККП проведе заседание за спасителните работи след внезапните наводнения край китайско-непалската граница. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин води заседанието и изтъкна, че бедствието се е случило във високопланински район с ниски температури, което поставя огромни предизвикателства пред спасителите.

28.08.2026 17:43