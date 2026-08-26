Защо Белият дом изкара ракетни комплекси на игрището за голф

/Поглед.инфо/ Появата на военна техника от състава на противовъздушната отбрана на частно игрище за голф в Ню Джърси не е просто шоу за медиите. Докато Доналд Тръмп играе в Бедминстър, армейски системи AN/TWQ-1 Avenger и радари AN/MPQ-64 Sentinel патрулират около дупките на зеления терен. Охраната на американския президент вече не се изчерпва с момчета с тъмни очила, а се превръща в полева военна операция срещу асиметрични заплахи.

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Армейска техника срещу цивилни летателни апарати

Когато брониран автомобил Humvee, преоборудван в мобилна система за противовъздушна отбрана с осем ракети FIM-92 Stinger и 12.7-мм тежка картечница FN M3P, паркира до моравата на частен клуб, това вече не е протокол. Това е диагноза за държавата. Според публикувана информация в специализираното издание The War Zone, по време на турнир в Бедминстър (окръг Съмърсет, Ню Джърси) през август 2026 г., присъствието на зенитни комплекси SHORAD (Short Range Air Defense) е било визуално потвърдено.

Официалното обяснение, разпространявано през медийни канали, препраща към "иранска заплаха" и потенциални атаки с дрон. Но фактите от последните две години показват съвсем различен вектор на риска.

На 10 август изтребители F-16 от състава на Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) прихванаха два леки цивилни самолета, нарушили временните ограничения за полети (TFR) над района. Инцидентът завърши без стрелба, но той илюстрира нервността на оперативните щабове.

Хронология на пробойната сигурност: От Палм Бийч до Бедминстър

Традиционният арсенал на Тайните служби (Secret Service) очевидно банкрутира пред новите реалности. Заплахите срещу Тръмп не са теоретични упражнения по сигурност.

Дата Локация Оръжие / Средство Задържано лице / Резултат 15 септември 2024 г. Голф клуб „Тръмп Интернешънъл“, Уест Палм Бийч СКС (карабина „Симонов“) с оптичен мерник Райън Устави Рут (осъден на доживотен затвор) 3 август 2026 г. „Тръмп Нешънъл“, Калифорния Пистолет, експанзивни патрони, фалшива значка Джанин Джон Таеле (затвърден оглед на обекта) 10 август 2026 г. Частен клуб в Бедминстър, Ню Джърси Нарушаване на въздушното пространство от 2 самолета Прихващане от F-16 на NORAD

Случаят с Джанин Джон Таеле показва системен пропуск. Лицето е наблюдавало обекта дни наред, ползвало е бинокъл и тефтери с описания на охраната, преди да бъде спряно. Според разпространените данни от разследването, у него са намерени куршуми с контролирана деформация (експанзивни), проектирани за максимално поражение на меки тъкани.

Пита се: как подобни субекти стигат до периметъра? И дали ракетната система Avenger на поляната пази от дронове, или служи за психологическо спиране на вътрешни радикатори?

Кой държи спусъка: Ракетите срещу дронове или политическият радикализъм?

Въпросът за това кога зенитният комплекс се превърна в задължителен атрибут за американски политици изисква връщане към институционалния контекст. Според официални изявления на NORAD, комплексите Avenger се управляват от 263-то командване за противовъздушна и противоракетна отбрана на Сухопътните войски на САЩ (263rd Army Air and Missile Defense Command). Същите системи от години са позиционирани по покривите на правителствените сгради във Вашингтон. Пренасянето им в провинциални голф клубове обаче е прецедент.

Официалната линия за "иранска следа" звучи удобно за Белия дом, но вътрешнополитическата динамика сочат друго. Години наред политическият дебат в САЩ премина границата на институционалния тон.

Още през ноември 2023 г. конгресменът Дан Голдман заяви в телевизионен ефир, че Тръмп "трябва да бъде елиминиран" (по-късно оттеглено с извинение за погрешно избран глагол). Медийни анализи като този в Business Insider публично разиграваха правните хипотези при смърт на кандидат-президент по време на първичните избори. Когато политическото говорене нормализира физическото премахване, резултатите не закъсняват.

Задържането на въоръжен мъж пред дома на съдия Брет Кавано през 2017 г. и стрелбата срещу конгресмена Стив Скализ на бейзболно игрище във Вирджиния бяха първите симптоми. Ескалацията доведе до убийството на консервативния активист Чарли Кърк през септември 2025 г. от Тайлър Робинсън – събитие, което окончателно погреба илюзията за вътрешна стабилност.