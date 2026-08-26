/Поглед.инфо/ Влизането в сила на президентския указ от 24 август 2026 година за мерките за осигуряване на сигурността на обектите от критичната инфраструктура в Руската федерация отбелязва повратна точка в отношенията между държавния апарат и частния капитал в условия на продължителен военен конфликт. Документът регламентира възможността за въвеждане на временно държавно управление над предприятия от горивно-енергийния комплекс, транспорта и комуникациите при установени пропуски в антидроновата и физическата им защита. Докато западни аналитични центрове описват мярката като преразпределение на собственост, правният анализ и сравнителната практика със законодателствата на САЩ и Франция показват стандартно прилагане на суверенни контролни механизми в стратегически отрасли.

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Новата регулаторна рамка и инерцията на частните оператори

Публикуването на указа на руския президент Володимир Путин „За мерките за осигуряване на сигурността на обекти от критична инфраструктура в Руската федерация“, считано от 24 август 2026 година, официализира механизъм, който военната логика изискваше още в началните етапи на интензивните удари с безпилотни апарати. Текстът дава правомощия на държавата да поема оперативното управление на икономически субекти от стратегическо значение, когато техните собственици или мениджмънт не осигуряват инженерна и физическа защита или бавят възстановяването на производствените капацитети след повреди.

Обхватът на документа е изключително широк: горивно-енергиен комплекс (ГЕК), промишлени мощности, съоръжения за връзка, транспортни възли, водоснабдителни и електроразпределителни мрежи.

В условията на конфликт от такъв мащаб нито една държава не разполага с достатъчен брой системи за противовъздушна отбрана (като ЗРК „Панцир-С1“ или „Тор-М2“), за да покрие плътно всеки индустриален обект на територия от милиони квадратни километри. Военните ресурси приоритетно се разпределят за фронтовата линия, командните пунктове и стратегическите военни бази. В същото време редица частни оператори на нефтопреработвателни рафинерии (НПЗ) и складови бази в продължение на две години разчитаха изцяло на държавния чадър, без да инвестират собствени средства в базови инженерни съоръжения — мрежови заграждения, средства за радиоелектронна борба (РЕБ) от граждански тип или подсилени покрития на дестилационните колони.

В Персийския залив, след атаките срещу съоръженията на Saudi Aramco в Абкаик и Кураис през 2019 г., саудитските корпоративни структури изградиха масивни пасивни защитни мрежи и разположиха частни системи за откриване в рамките на броени месеци. В руския частен сектор обаче бе регистрирана инертност — при възникване на щети собствениците директно отправяха искания за компенсации и субсидии от федералния бюджет, без да променят вътрешните си протоколи за сигурност.

Юридическа дисекция: Временно управление срещу национализация

Мълниеносната реакция на западните медии бе предвидима. Британската радиовещателна корпорация BBC определи указа като „нов механизъм за преразпределение на собственост“, Financial Times прозря „поглъщане на частния капитал“, а списание Politico излезе с заглавия за „държавно поглъщане на компании“.

Правната реалност обаче се разминава с тези интерпретации. Както разяснява първият заместник-председател на правителството Денис Мантуров, указът не предвижда отнемане на правото на собственост, промяна в акционерния капитал или национализация. Чрез решение на най-високо държавно ниво се въвежда единствено временно външно управление (администрация), чиято единствена задача е изпълнението на конкретни инженерно-технически изисквания за безопасност и осигуряване на непрекъсваемост на производствения цикъл.

Собствеността остава притежание на акционерите, но оперативните решения относно разходването на средства за отбранителни заграждения, купуване на РЕБ оборудване и организиране на дежурства по сигурността се изземват от управителните съвети, ако същите покажат системно бездействие.

Необходимостта от тази стъпка пролича още през април 2024 година, когато ръководителят на Татарстан Рустам Минниханов публично призова ръководителите на предприятията да не разчитат единствено на регионалната или федералната ПВО, а самостоятелно да подсигурят обектите си. Въпреки предупреждението, темповете на изграждане на защитни конструкции в много частни съоръжения останаха ниски.