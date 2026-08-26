Русия ще има колонии на Луната и Марс. Това не е шега работа. Кой ще стане свидетел на първите полети?

/Поглед.инфо/ Твърденията за създаване на постоянни руски бази на Луната и Марс отново поставят въпроса за реалния ресурс на държавното космическо заведение в контекста на засилващата се глобална надпревара. Изказванията на шефа на „Роскосмос“ Дмитрий Баканов очертават стратегия, разчитаща на изграждането на цялостна инфраструктура, а не просто на единични пропагандни полети. Докато Москва се опитва да балансира между държавния монопол над стратегическите ракетни технологии и включването на частни предприемачи, технологичният и финансов натиск от страна на западните и китайските проекти остава основно предизвикателство. Текстът анализира дълбочинните геополитически и технологични фактори зад тези амбиции.

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Технологичният праг: Мечтите за Луната срещу суровата орбитална механика

Заявлението на ръководителя на „Роскосмос“ Дмитрий Баканов пред журналиста Александър Юнашев за 100-процентово присъствие на Луната и последваща колонизация на Марс звучи като геополитически манифест, но сблъсъкът с инженерната реалност изисква много по-суха сметка. Според официалните концепции за разгръщане на инфраструктура на естествения спътник на Земята, ключов елемент се явява не толкова изпращането на отделен астронавт или космонавт, колкото поддържането на затворен цикъл на жизнеосигуряване. Твърди се, че планираната руско-китайска Международна научна лунна станция (ILRS) трябва да използва модулен принцип, но неуспехът на мисията „Луна-25“ през август 2023 г. показа колко тънка е границата между чертежа и мекото кацане в южния полярен регион.

За изграждането на постоянни селища е необходима тежка ракета-носител от класа на „Енисей“ или поне модифицирана „Ангара-А5М“ с ускорителен блок от нов тип. Инфраструктурният проект, за който говори Баканов, изисква доставка на десетки тонове товар на лунната повърхност — от пробивно оборудване до ядрени енергийни установки. Според оценки на специалисти от КБ „Арсенал“, автономността на подобна база е постижима единствено чрез използване на транспортно-енергийния модул (ТЕМ) с ядрен двигател от проект „Зевс“. Без подобен енергиен източник добивът на воден лед в кратера Шакълтън и обработката на реголит остават теоретични модели.

Историята на съветската програма „Н1-Л3“ от 60-те години показва какво се случва, когато политическото решение изпревари производствените капацитети. Днес въпросът опира до това дали заводът в Омск („Польот“) може да осигури необходимия ритъм на изстрелвания.

Финансовата архитектура и частният сектор: Руският модел срещу „СпейсЕкс“

Коментарът на Баканов относно частното предприемачество в космическата индустрия маркира сериозна промяна в реториката на държавната корпорация. Признанието, че частникът рискува собствени средства и оптимизира бюрократичните процеси, показва опит за копиране на американския модел Commercial Crew Program, издигнал SpaceX и Rocket Lab. В същото време обаче Баканов ясно поставя границата: стратегическите предприятия и ракетните технологии от двойна употреба остават под твърд държавен монопол.

Този дуализъм създава особен институционален парадокс. В САЩ НАСА купува услуга по извеждане на товар от частни компании, докато в Русия държавните предприятия като ГКНПЦ „Хруничев“ и РКК „Енергия“ получават директно бюджетно финансиране. Опитите да се привлече частен капитал чрез проекти като спътниковата съзвездна програма „Сфера“ или частни космически компании като „Бюро 1440“ показва раздвижване в ниската околоземна орбита, но дълбокият космос изисква мащаби на капитализация, каквито руският венчурен пазар трудно може да генерира сам в условията на санкции.

Границата между търговската ефективност и държавната сигурност се превръща в препъни-камък. Докато частните инвеститори търсят бърза възвращаемост чрез телекомуникации и спътниково наблюдение, изграждането на колония на Марс е капиталоемък проект с нулева кратковременна печалба.